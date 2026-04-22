Elodie e Franceska Nuredini: aria di nozze? Location e invitati

Negli ultimi giorni il mondo del gossip italiano si è acceso attorno a una voce sempre più insistente: Elodie e Franceska Nuredini potrebbero essere pronte a sposarsi. Una notizia non confermata dalle dirette interessate, ma rilanciata da più fonti e già diventata virale sui social.

La storia tra Elodie e Franceska Nuredini

Secondo quanto riportato da alcune ricostruzioni giornalistiche e indiscrezioni di cronaca rosa, la relazione tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini sarebbe iniziata tra la fine dell’anno scorso e l’inizio di dicembre, in un periodo di cambiamenti sentimentali per la cantante.

In quel contesto, si è parlato anche della fine del legame con il motociclista Andrea Iannone, mentre la frequentazione con Franceska avrebbe assunto rapidamente una dimensione più intensa.

Da allora, le due sarebbero sempre più inseparabili, vivendo la relazione senza particolari nascondimenti: apparizioni pubbliche, scambi di affetto e contenuti social che hanno alimentato ulteriormente le speculazioni.

Il gossip sul matrimonio: cosa ha detto Parpiglia

A far esplodere la voce sulle presunte nozze è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha riportato un’indiscrezione proveniente da una fonte vicina alla coppia.

Secondo quanto riferito, si parlerebbe addirittura di una possibile unione civile in spiaggia, descritta come un momento intimo e romantico, con una cerchia ristretta di invitati appartenenti al mondo della cosiddetta “Milano bene”.

Tra i nomi citati anche quello di Diletta Leotta, indicata come possibile ospite.

Anelli sospetti e indizi social

A rafforzare le voci sarebbero alcune recenti apparizioni pubbliche della coppia, durante le quali alcuni osservatori hanno notato la presenza di presunti anelli. Un dettaglio che ha inevitabilmente alimentato nuove ipotesi su un possibile fidanzamento ufficiale o passo verso il matrimonio.

La differenza d’età tra le due

Un altro elemento che ha attirato l’attenzione del pubblico riguarda la differenza d’età: Elodie, classe 1990, ha quasi 36 anni, mentre Franceska Nuredini, da poco 24enne, è più giovane di circa 12 anni.