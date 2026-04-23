Barbara D'Urso fa causa a Mediaset? I motivi e il presunto coinvolgimento di Maria De Filippi e Silvia Toffanin

Secondo quanto riportato da La Stampa, si riaccende la tensione tra Barbara D’Urso e Mediaset a distanza di tre anni dalla sua uscita dagli studi del Biscione. La conduttrice avrebbe infatti deciso di intraprendere un’azione legale contro l’azienda, segnando un possibile nuovo capitolo in una vicenda che, nonostante il tempo trascorso, continua a far discutere il mondo della televisione italiana.

Al momento, è bene sottolinearlo, non ci sono conferme ufficiali da nessuna delle due parti. Si tratta quindi di indiscrezioni che, però, stanno già trovando ampio spazio nel dibattito mediatico.

L’addio a Mediaset e le polemiche mai sopite

L’uscita di scena di Barbara D’Urso nel 2023 era avvenuta attraverso un comunicato stampa che lasciava intendere una separazione consensuale. Tuttavia, la conduttrice aveva successivamente smentito questa ricostruzione, parlando apertamente di una decisione non condivisa.

In diverse interviste successive, D’Urso aveva espresso il proprio dispiacere soprattutto per il modo in cui la vicenda era stata gestita, sottolineando di non aver avuto la possibilità di salutare il suo pubblico dopo anni di presenza costante in televisione.

Una distanza comunicativa che, di fatto, non si è mai realmente ricomposta, nonostante il progressivo silenzio mantenuto da entrambe le parti nel periodo successivo.

Le nuove indiscrezioni: verso una possibile azione legale

Il punto di svolta, secondo La Stampa, sarebbe arrivato dopo una mediazione terminata senza alcun accordo tra le parti. Da qui la decisione della conduttrice di procedere per vie legali, in una vicenda che non riguarderebbe soltanto aspetti economici.

Al centro della controversia ci sarebbero infatti anche questioni di natura morale e professionale, a partire dalla richiesta di chiarimenti e, secondo quanto riportato, di scuse ufficiali per un post pubblicato nel marzo 2023 dal profilo social “Qui Mediaset”. Un contenuto che aveva generato polemiche e che l’azienda aveva inizialmente attribuito a un possibile attacco hacker, salvo poi chiarire successivamente l’origine interna dell’errore e scusarsi con gli utenti.

Diritti d’autore e programmi televisivi al centro della disputa

Un altro nodo significativo riguarderebbe il tema dei diritti d’autore. Gli avvocati della conduttrice contesterebbero infatti il mancato riconoscimento economico relativo ai programmi da lei condotti e co-firmati come autrice nel corso di circa 16 anni di collaborazione con l’azienda.

Tra i progetti citati emergerebbe anche il format “Live – Non è la D’Urso”, di cui la conduttrice risulterebbe tra le autrici. Una questione che, se confermata nei dettagli, potrebbe avere implicazioni importanti sul piano contrattuale e professionale.

Le indiscrezioni sul sistema interno e il controllo editoriale

Nell’articolo de La Stampa viene inoltre riportata un’ulteriore indiscrezione relativa all’organizzazione interna delle produzioni televisive. Secondo quanto emerso, Barbara D’Urso avrebbe operato all’interno di una struttura gerarchica particolarmente rigida, che prevedeva un controllo preventivo sugli ospiti delle trasmissioni.

In questo contesto verrebbero citati anche i team produttivi riconducibili a Maria De Filippi e Silvia Toffanin, con un presunto ruolo di supervisione nella gestione degli elenchi degli ospiti dei programmi.

Una vicenda ancora tutta da chiarire

Per ora, la situazione resta sospesa tra indiscrezioni giornalistiche e mancanza di conferme ufficiali. Né Barbara D’Urso né Mediaset hanno rilasciato dichiarazioni in merito alle ultime ricostruzioni.

Se le informazioni trovassero riscontro, si tratterebbe di uno dei contenziosi più delicati degli ultimi anni nel panorama televisivo italiano, destinato a riportare al centro dell’attenzione una separazione che, a quanto pare, non è mai stata davvero chiusa.