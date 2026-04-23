Giulia Stabile confessa: “Uscivo con un cantante senza sapere fosse fidanzato, ora sta con una mia ex amica”

Un racconto inatteso e ricco di colpi di scena ha riportato Giulia Stabile al centro dell’attenzione mediatica. Durante una tappa del Lux Tour di Rosalia, andata in scena allo Ziggo Dome di Amsterdam, la ballerina ha condiviso un episodio personale che ha subito acceso il gossip.

Il “confessionario” del Lux Tour e la rivelazione di Giulia Stabile

Nel segmento scenico chiamato “confesionario”, Rosalia invita ospiti e performer a raccontare episodi intimi della propria vita. È qui che Giulia Stabile, vincitrice di Amici, ha svelato una frequentazione avuta lo scorso anno con un noto cantante italiano più grande di lei.

Secondo il suo racconto, tutto sarebbe iniziato dopo un invito a un concerto a Roma: “Lui mi ha invitata al suo concerto, era molto gentile. Mi ha presentato la sua crew e sembrava ci fosse un interesse reciproco”.

La serata sarebbe poi proseguita tra after party, cena e momenti di grande complicità, tanto che i due avrebbero iniziato a frequentarsi.

I primi dubbi e la rivelazione inattesa

Durante una cena con lo stylist del cantante, però, arriva un dettaglio che cambia tutto. Lo stylist avrebbe accennato a una presunta fidanzata spagnola dell’artista.

Un’informazione che sorprende Giulia Stabile, la quale decide di chiedere chiarimenti direttamente al cantante. L’uomo avrebbe negato ogni relazione, sostenendo che la storia fosse ormai chiusa.

Fidandosi delle sue parole, la ballerina avrebbe continuato la frequentazione per diversi mesi, pur percependo una crescente sensazione di dubbio.

La rottura improvvisa e le ultime rivelazioni

Il rapporto tra i due si sarebbe poi incrinato definitivamente dopo un episodio apparentemente banale ma rivelatore. Una domanda posta da Giulia Stabile avrebbe infatti creato tensione tra i due, portando il cantante a interrompere la frequentazione.

“Mi ha detto che ci teneva a me, ma quella è stata l’ultima volta che ci siamo visti”.

Il colpo di scena finale: la nuova relazione e le vecchie conoscenze

Il racconto si è concluso con un ulteriore sviluppo. Giulia Stabile ha dichiarato di aver scoperto che il cantante era effettivamente impegnato con una ragazza spagnola e che, successivamente, avrebbe iniziato una nuova relazione con una persona che lei conosce personalmente.

Secondo quanto riferito, la nuova fidanzata avrebbe in passato avuto contrasti proprio con la ballerina, arrivando a diffondere voci sul suo conto legate a una presunta frequentazione segreta con un ex compagno.