Francesco Monte, la fidanzata attacca Salemi e Rodriguez: "Non è giusto parlare di chi non può difendersi"

La recente puntata del podcast “Non lo faccio per moda” di Giulia Salemi continua a generare discussioni e polemiche sui social. L’episodio, che ha visto come ospite Cecilia Rodriguez, ha riportato al centro dell’attenzione un passato sentimentale condiviso con Francesco Monte, scatenando una catena di reazioni a distanza.

Le parole di Cecilia Rodriguez nel podcast

Durante la conversazione, Cecilia Rodriguez ha raccontato un aneddoto legato alla sua vita privata e alla sua esperienza in una relazione passata, senza fare nomi espliciti ma lasciando intendere il riferimento all’ex fidanzato.

«Per tanto tempo avevo una persona che non era a favore di alcune cose nella sfera intima, perché diceva che doveva usare il suo, ma mi sembrava un pensiero un po’ retrogrado. Se uno si può divertire, non ci trovo niente di male», ha dichiarato l’influencer.

A quel punto è intervenuta la conduttrice Giulia Salemi, sottolineando: «Per chi non lo sapesse, noi abbiamo un ex in comune, molto lontano», rendendo evidente il riferimento a Francesco Monte.

La replica di Francesco Monte

Le dichiarazioni hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando commenti e discussioni. Non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex tronista, affidata ai social.

«Quando una donna non è pronta a praticare determinate cose a letto, va rispettata e capita. Il contrario di quello che queste pseudo paladine delle donne fanno con gli uomini, umiliando e deridendo», ha scritto Francesco Monte su Instagram.

L’ex concorrente televisivo ha poi aggiunto: «Scusate se non sono stato all’altezza, capita eh! Ad oggi bisogna fare squadra in un podcast e parlare di cose personali per fare hype, perché altrimenti ciao».

L’intervento di Isabella De Candia

A intervenire nella discussione è stata anche Isabella De Candia, attuale compagna di Francesco Monte, che ha espresso il suo punto di vista direttamente sotto il profilo del podcast.

«Da donna non di spettacolo non capisco come si possa parlare pubblicamente senza filtri di argomenti molto intimi e che riguardano persone che non hanno possibilità di replica in quel momento», ha scritto.

Isabella ha poi aggiunto che, pur riconoscendo la naturalezza di certe conversazioni tra amiche o ex partner, avrebbe evitato di condividere pubblicamente dettagli così personali: «Anche perché non gliene frega niente a nessuno».

Infine, ha sollevato una riflessione sull’uguaglianza di genere: «Se due uomini in un podcast avessero parlato in questo modo della propria ex in comune, quali sarebbero state le reazioni?».