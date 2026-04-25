Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez parlano del loro ex Francesco Monte, lui replica: "Gossip da sedicenni rancorose"

Il recente episodio del podcast “Non Lo Faccio X Moda” condotto da Giulia Salemi ha riportato al centro dell’attenzione mediatica un capitolo sentimentale del passato di Cecilia Rodriguez, che durante l’intervista ha fatto riferimento, seppur indirettamente, al suo ex fidanzato Francesco Monte.

Le dichiarazioni, pur senza mai citare esplicitamente il nome dell’ex tronista, hanno riacceso un botta e risposta social che coinvolge anche lo stesso Monte, alimentando il dibattito tra fan e addetti ai lavori.

Il passato tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte sono stati una delle coppie più seguite del panorama televisivo italiano. La loro relazione è durata circa quattro anni, fino al 2017, quando la loro rottura è avvenuta in diretta televisiva durante il Grande Fratello Vip.

Proprio all’interno della Casa, Cecilia si è poi avvicinata a Ignazio Moser, con cui ha iniziato una nuova relazione. I due si sono successivamente sposati e hanno costruito una famiglia.

Giulia Salemi e il riferimento all’ex in comune

Durante la conversazione nel podcast, Giulia Salemi ha ricordato con Cecilia un dettaglio curioso: “Noi abbiamo un ex in comune molto lontano”.

La risposta di Cecilia è stata immediata e ironica: “Io dimentico che sono stata fidanzata con lui e che io e te siamo state fidanzate con lui”.

Un commento che ha fatto riferimento, senza nominarlo direttamente, proprio a Francesco Monte. Giulia ha poi chiuso il discorso con una battuta: “Beh proprio carina non è, ma ci sarà un motivo”.

La reazione social di Francesco Monte

Il video dell’intervista ha rapidamente fatto il giro dei social, arrivando anche a Francesco Monte, che ha deciso di intervenire pubblicamente.

“Quando una donna non è pronta a praticare determinate cose a letto, va rispettata e capita, il contrario che queste pseudo paladine delle donne fanno con gli uomini, umiliando e deridendo. Scusate se non sono stato all’altezza, capita eh! Ad oggi bisogna fare squadra in un podcast e parlare di cose personali per fare hype perché altrimenti ciao. Mi fermo qui, ma presto parlerò di tutto quello che ho subito in questi anni, scusate se ho contaminato il mio profilo con sto gossip da sedicenni rancorose”.