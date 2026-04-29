GF Vip, Rossella Erra semina dubbi sul fidanzato segreto di Francesca Manzini: "Forse non esiste davvero"

Nel corso di una recente ospitata a Casa Lollo con Lorenzo Pugnaloni, Francesca Manzini ha raccontato di essere innamorata di un uomo riservato, di cui non può rivelare neppure il nome.

“Sono innamorata, a me manca da morire questa persona. Voi potete parlare dei vostri compagni e compagne, io non posso dire nulla. Non mi fare domande, non posso parlare”, ha dichiarato la gieffina, lasciando sorpresi gli altri presenti.

Una rivelazione che ha generato perplessità anche tra i concorrenti, tra cui Raimondo Todaro, che ha affermato di non essere a conoscenza di questa presunta relazione.

I dubbi di Rossella Erra: “Non è chiaro dove sia la verità”

Intervenendo proprio nel talk, Rossella Erra ha espresso più di un dubbio sulla reale esistenza del fidanzato di Francesca Manzini, ipotizzando che dietro le sue dichiarazioni possano esserci altre dinamiche.

Secondo la commentatrice, il comportamento della Manzini apparirebbe contraddittorio: “Da parte di Francesca io penso che sia abbastanza palese che a lei piaccia Raimondo Todaro. Sono però confusa, non riesco a capire dove stia la verità: si è vista una Francesca disperata quando Raimondo è stato chiuso nel monolocale e ora all’improvviso dice che fuori è fidanzata”. Argomenti grande fratello

Rossella ha inoltre sottolineato come il tempismo della rivelazione lasci aperti diversi interrogativi: “Ma questo fidanzato esce dopo due mesi? Non so se lo ha detto per far capire che non è innamorata di Raimondo o se davvero esiste”.

Raimondo Todaro al centro delle ipotesi

Nel suo intervento, Rossella Erra ha anche chiarito il proprio punto di vista sul rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro, escludendo un coinvolgimento sentimentale da parte del ballerino.

“Credo che a Raimondo Todaro non ci sia più che un’amicizia. Lui è una persona di cuore, protettiva, ma non vedo un trasporto sentimentale”, ha spiegato.

Secondo la sua interpretazione, tra i due ci sarebbe quindi solo un legame affettivo e di stima reciproca, senza sviluppi romantici.