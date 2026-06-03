Fabio Maria Damato racconta l'addio a Chiara Ferragni: “Le diedi le dimissioni, mi disse solo: ‘Ok, è finita'”

Fabio Maria Damato torna a parlare della fine del suo rapporto professionale con Chiara Ferragni. Ospite del podcast Burnout di Selvaggia Lucarelli, l’ex manager e storico collaboratore dell’influencer ha raccontato i momenti che hanno portato alla sua decisione di lasciare le società dell’imprenditrice digitale, in piena bufera mediatica.

Le dimissioni dalle società di Chiara Ferragni

Nel corso dell’intervista, Fabio Maria Damato ha spiegato di aver maturato la convinzione di non poter più contribuire concretamente alla crescita delle aziende di Chiara Ferragni.

“A un certo punto è successo talmente tanto caos che abbiamo perso la direzione. Io sentivo di non poter più essere utile e di non avere più nulla da dare alle aziende di Chiara. Per questo ho deciso di andarmene”.

Secondo il suo racconto, nei giorni precedenti alle dimissioni l’imprenditrice era spesso impegnata fuori ufficio. Per questo motivo avrebbe atteso l’occasione giusta per affrontare direttamente il discorso.

Il confronto in macchina con Chiara Ferragni

Damato ha rivelato che il confronto decisivo sarebbe avvenuto durante un tragitto in auto verso un appuntamento di lavoro.

“Quando io le ho detto questa cosa eravamo in macchina e le ho detto che non c’era più niente che io avessi potuto apportare e quindi le davo le mie dimissioni dalle sue società. E lei mi ha guardato e mi ha detto: ‘Ok, è finita’”.

Il mistero della lettera di Sanremo: chi ha scritto “Cara piccola Chiara”?

Tra i temi affrontati durante la conversazione con Selvaggia Lucarelli c’è stato anche uno degli episodi più discussi del Festival di Sanremo: la celebre lettera intitolata “Cara piccola Chiara”, letta da Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston.

La giornalista ha chiesto direttamente a Damato se fosse lui l’autore del testo, un’ipotesi circolata a lungo dopo l’evento.

La risposta è stata netta: “No, l’autrice della letterina è Chiara Ferragni”.

Alla domanda se il testo fosse stato scritto interamente dall’influencer, Damato ha aggiunto: “Completamente. Il testo è stato poi rivisto insieme agli autori, ma era assolutamente suo. Chiara era diventata molto gelosa di quel testo: lo sentiva suo, lo percepiva come qualcosa di totalmente personale”.

La proposta alternativa: il monologo di Kim Kardashian

Nel podcast, Damato ha anche raccontato di aver suggerito un approccio diverso per l’intervento sanremese. L’idea era quella di ispirarsi al celebre monologo di Kim Kardashian al Saturday Night Live, durante il quale la star americana ironizza sui luoghi comuni e sulle critiche che la riguardano.

“Io ricordo che avevo proposto un’altra idea: prendere spunto dal monologo di Kim Kardashian al Saturday Night Live. In realtà, più che un monologo, sono circa quindici minuti durante i quali lei si prende in giro e affronta in modo ironico tutti i cliché che la riguardano”.

Per sviluppare quel progetto, Damato avrebbe inoltre organizzato un incontro con la comica e conduttrice Katia Follesa, coinvolta per contribuire alla scrittura del testo.

“Avevo anche organizzato, insieme a Chiara, un incontro con una persona che potesse aiutarci a scrivere il testo: Katia Follesa. Ma poi ha cambiato idea”.