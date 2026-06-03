Giulia Salemi, il sogno 'proibito' di Ballando con le Stelle: "Vorrei andarci, ma c'è un problema"

Giulia Salemi continua a costruire la sua identità televisiva tra reality, conduzione e nuovi progetti. Ospite al Festival della TV di Dogliani, la showgirl ha ripercorso le tappe della sua carriera senza rinnegare nulla del passato, ma guardando con decisione al futuro.

Tra le sue ambizioni più forti c’è un ruolo chiaro: quello di conduttrice. E se alcuni programmi restano nel cuore, altri sembrano veri e propri obiettivi professionali.

“Se mi chiamassero al Grande Fratello andrei di corsa”

Nel corso dell’intervista, Giulia Salemi non ha nascosto il legame con i format che l’hanno resa popolare: “Amo i programmi che ho fatto. Se mi chiamassero a condurre il Grande Fratello andrei di corsa, così come Pechino Express e Le Iene”.

Il sogno proibito: “Ballando con le Stelle”

C’è però un programma che, più di tutti, rappresenta un desiderio irrealizzato: Ballando con le Stelle.

Giulia Salemi lo ha dichiarato senza esitazioni: “Amo Ballando con le Stelle, ma purtroppo non posso partecipare perché non prendono personaggi che hanno fatto reality”.

Una regola storica del talent show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, che tende a escludere concorrenti provenienti dal mondo dei reality per mantenere un profilo diverso del cast.

Il cast “anti-reality” e la linea di Rai 1

Il format di Ballando con le Stelle continua a puntare su figure provenienti da sport, musica e televisione tradizionale. Tra gli ultimi protagonisti figurano nomi come Filippo Magnini, Fabio Fognini, Francesca Fialdini, Barbara d’Urso e Marcella Bella.

Una scelta editoriale precisa che, almeno per ora, sembra lasciare fuori volti legati a reality come il Grande Fratello VIP o Pechino Express.

Le donne della TV che ispirano Giulia Salemi

Se un sogno resta chiuso, la carriera televisiva rimane invece un obiettivo concreto. Giulia Salemi ha raccontato le figure femminili che la ispirano maggiormente nel mondo della TV italiana.

Tra queste spicca Milly Carlucci, simbolo di eleganza e longevità televisiva: “Metterei la firma per avere la carriera di Milly Carlucci, è una donna senza età: è sempre perfetta”.

Non meno sentiti i complimenti per altre protagoniste della TV:

Antonella Clerici , apprezzata per la sua spontaneità e umanità

, apprezzata per la sua spontaneità e umanità Daria Bignardi , definita “una donna colta e un’istituzione”

, definita “una donna colta e un’istituzione” Silvia Toffanin , lodata per la sua sensibilità e capacità di mettere a proprio agio gli ospiti

, lodata per la sua sensibilità e capacità di mettere a proprio agio gli ospiti Barbara d’Urso, celebrata per la sua TV “pop e ricca di dinamiche”

Il possibile futuro di Barbara d’Urso e il sostegno della Salemi

Il riferimento a Barbara d’Urso arriva in un momento delicato della sua carriera televisiva, segnato da indiscrezioni su un possibile ritorno in TV.

Giulia Salemi non ha nascosto la sua ammirazione, riconoscendo il valore di un tipo di intrattenimento che ha segnato un’epoca della televisione italiana.