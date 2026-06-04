Raffaella Fico e Armando Izzo, ritorno di fiamma in Costiera Amalfitana: baci e passione tra i due

Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, Raffaella Fico e Armando Izzo sarebbero tornati insieme. La showgirl, tra le protagoniste delle prime edizioni del Grande Fratello, e il calciatore dell’Avellino sono stati paparazzati durante un romantico weekend in Costiera Amalfitana, dove non avrebbero nascosto la forte complicità.

Le immagini pubblicate dalla rivista in edicola mostrerebbero la coppia in atteggiamenti molto affettuosi: baci, abbracci e momenti di grande intimità, segno di un possibile ritorno di fiamma dopo settimane di indiscrezioni e gossip.

Una storia d’amore intensa e segnata dal dolore

Quella tra Raffaella Fico e Armando Izzo è una relazione che, fin dall’inizio, ha attirato l’attenzione dei media. Una storia nata come un vero e proprio colpo di fulmine e vissuta intensamente negli ultimi mesi.

La coppia aveva annunciato la dolce attesa durante un’apparizione televisiva a Verissimo, condividendo pubblicamente un momento di grande felicità. Tuttavia, il percorso si è successivamente trasformato in un periodo difficile e doloroso a seguito della perdita del loro bambino al sesto mese di gravidanza.

Crisi, gossip e smentite: le settimane della separazione

Solo due mesi fa, tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Armando Izzo aveva annunciato la rottura con Raffaella Fico, alimentando così le speculazioni sulla fine della relazione.

Nelle settimane successive, il calciatore è stato al centro di numerosi rumor, tra presunti avvistamenti con altre donne e indiscrezioni su un possibile ritorno con la sua ex moglie. Voci che lo stesso Izzo ha sempre smentito con decisione.

Il possibile ritorno di fiamma

Le nuove immagini pubblicate da Diva e Donna sembrano però raccontare un’altra storia. I due sarebbero stati avvistati insieme in atteggiamenti molto complici durante un fine settimana romantico in Costiera Amalfitana, lasciando intendere un possibile riavvicinamento.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma il gossip intorno alla coppia continua ad alimentarsi.