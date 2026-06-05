Amadeus, ipotesi exit strategy con Warner Bros. Discovery: sul tavolo anche un possibile ritorno in Rai

Negli ultimi mesi il percorso televisivo di Amadeus sul canale Nove, parte del gruppo Warner Bros. Discovery, è finito sotto i riflettori per risultati di ascolto al di sotto delle aspettative e per le voci sempre più insistenti su una possibile “exit strategy” anticipata.

Secondo quanto riportato da diverse ricostruzioni giornalistiche, tra cui fonti come l’agenzia Adnkronos e Il Sole 24 Ore, sarebbe in corso una riflessione tra le parti per valutare una risoluzione consensuale del contratto, firmato nella primavera del 2024 e inizialmente previsto per quattro anni.

Il passaggio al Nove e i risultati degli show

Il trasferimento di Amadeus dalla Rai al gruppo Warner Bros. Discovery aveva generato grandi aspettative.

Nel nuovo corso televisivo, il conduttore ha guidato diversi format e show:

Chissà chi è

Suzuki Music Party

La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio

Like a Star

The Cage – Prendi e scappa

Nonostante la varietà di proposte, gli ascolti sono stati giudicati altalenanti: in alcuni casi discreti, ma lontani dai numeri registrati ai tempi dei grandi successi in Rai.

L’ipotesi di una separazione anticipata

Le indiscrezioni parlano di una possibile uscita concordata dal contratto, che ridurrebbe la collaborazione di circa due anni rispetto alla scadenza naturale.

Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, il tema sarebbe sul tavolo da settimane e legato anche alla necessità del gruppo Warner Bros. Discovery di ricalibrare investimenti e strategie editoriali.

Un dirigente del gruppo, in passato, aveva riconosciuto che alcune scelte potrebbero essere state troppo rapide nella fase iniziale del lancio dei nuovi programmi.

Il confronto con il caso Fabio Fazio

Il caso Amadeus viene spesso confrontato con quello di Fabio Fazio, che dopo il passaggio dalla Rai al Nove ha mantenuto una solida base di pubblico, contribuendo in modo significativo ai risultati della rete.

Fabio Fazio è infatti considerato uno degli esempi più riusciti di migrazione tra Rai e Nove, con performance di ascolto costanti e impatto positivo sul canale.

Il ritorno in Rai è possibile?

A rendere ancora più vivace il dibattito è l’ipotesi di un possibile ritorno di Amadeus in Rai. Il conduttore è stato recentemente ospite di Fiorello, con cui ha scherzato proprio su questa possibilità durante La Pennicanza.

Secondo alcune indiscrezioni, il dialogo tra le parti non sarebbe impossibile, anche se al momento non esistono conferme ufficiali.

Le parole e le reazioni

Da parte di Warner Bros. Discovery, le dichiarazioni pubbliche restano improntate alla fiducia e alla stima nei confronti del conduttore, mentre il clima generale sembra quello di una fase di valutazione strategica.

L’idea di una separazione consensuale, se confermata, sarebbe il risultato di un bilancio complessivo tra investimenti, risultati e prospettive future.

Cosa succederà ora

Tutto resta legato alla presentazione dei prossimi palinsesti del Nove e alle eventuali decisioni ufficiali delle parti coinvolte.

Per ora, la situazione rimane sospesa tra indiscrezioni e trattative riservate: il futuro televisivo di Amadeus potrebbe quindi essere ancora tutto da scrivere.