Natalia Paragoni ha un tumore: "Ho un linfoma di Hodgkin, ero incinta quando l'ho scoperto"

Una telefonata arrivata il 27 aprile ha cambiato radicalmente la vita di Natalia Paragoni. L’influencer e compagna di Andrea Zelletta ha rivelato sui social di aver ricevuto una diagnosi di linfoma di Hodgkin quando era all’ottavo mese di gravidanza della sua seconda figlia, Beatrice.

La notizia è stata condivisa dalla stessa Paragoni attraverso un emozionante post pubblicato su Instagram, accompagnato da una foto dal letto d’ospedale. «Avevo bisogno di tempo prima di raccontarlo, ma oggi sento di volerlo condividere con voi con sincerità», ha scritto.

La diagnosi durante la gravidanza

«Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita», racconta Natalia Paragoni. «Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza».

La scoperta del tumore è arrivata in un momento che avrebbe dovuto essere dedicato esclusivamente alla preparazione della nascita della bambina. Un evento che ha sconvolto la quotidianità della famiglia e cambiato completamente le priorità delle settimane successive.

L’inizio della chemioterapia dopo il parto

Dopo la nascita di Beatrice, Natalia ha iniziato il percorso di cure. La chemioterapia rappresenta oggi il principale trattamento contro il linfoma di Hodgkin e l’influencer ha raccontato senza filtri le difficoltà affrontate nell’ultimo mese.

«Ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire», ha confessato.

Accanto a lei, però, non sono mai mancati il sostegno del compagno Andrea Zelletta, della famiglia e degli amici più stretti. «Non sono mai stata sola, e vi assicuro che non è una cosa scontata», ha aggiunto.

Le parole di Andrea Zelletta

Pochi minuti dopo il post di Natalia, anche Andrea Zelletta ha condiviso sui social una foto insieme alla compagna scattata in ospedale.

«In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme», ha scritto l’ex volto televisivo. «L'ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile, ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca».

Un messaggio d’amore e sostegno che ha emozionato migliaia di follower. «Non importa quanto sarà lunga o difficile questa strada, la affronteremo insieme. Passo dopo passo. E torneranno giorni leggeri. Ne sono sicuro».

La forza delle figlie

A dare la spinta più importante a Natalia sono le sue bambine. L’influencer ha spiegato che l’amore delle figlie rappresenta oggi la sua motivazione più grande per affrontare il percorso di cura.

«Con il loro amore e i loro sorrisi riescono a darmi una forza immensa», ha raccontato.

Nonostante le difficoltà, Natalia guarda al futuro con determinazione: «Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me».

Cos’è il linfoma di Hodgkin

Il linfoma di Hodgkin è un tumore maligno che colpisce il sistema linfatico, una componente fondamentale del sistema immunitario. La malattia origina generalmente nei linfonodi e può diffondersi ad altre parti dell’organismo.

Tra i sintomi più comuni figurano:

Gonfiore indolore dei linfonodi, soprattutto al collo, alle ascelle o all’inguine;

Febbre persistente;

Sudorazioni notturne;

Perdita di peso involontaria;

Stanchezza cronica;

Prurito diffuso.

Prognosi e possibilità di guarigione

Nonostante sia considerato un tumore con capacità di diffusione significativa, il linfoma di Hodgkin è oggi una delle forme oncologiche con le migliori prospettive di guarigione grazie ai progressi della medicina.

Secondo i dati disponibili, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi supera l’85% dei pazienti. La chemioterapia rappresenta il trattamento principale e, in molti casi, consente di ottenere una guarigione completa e definitiva.