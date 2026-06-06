Helena Prestes tra musica e amore: “Eros Ramazzotti mi ha dato un grande consiglio. Con Javier è il paradiso”

Helena Prestes sta vivendo una fase di forte trasformazione personale e professionale. Tra viaggi, impegni di lavoro e nuovi progetti, la modella e influencer ha deciso di dare una svolta decisiva alla sua carriera: la musica.

L’intervista, concessa al settimanale Chi, racconta un percorso che non è più solo una passione, ma un progetto concreto in fase di sviluppo.

“La musica è la mia priorità assoluta”

Reduce dall’esperienza del Vip Champion di Capri, dove si è esibita con brani di Amy Winehouse e classici della musica brasiliana, Helena Prestes non ha dubbi: «La musica è una passione che porto con me da tantissimo tempo. Per me il canto rappresenta il livello più alto dell’arte». Argomenti helena prestes

A Capri, tra le atmosfere dell’iconico locale Anema e Core, la modella ha sperimentato ancora una volta il palco, confermando però una direzione sempre più chiara: costruire una carriera musicale strutturata.

“Stiamo registrando nuovi brani”

Il progetto, per ora top secret, è già in fase avanzata. «Stiamo lavorando a qualcosa di molto importante. Per fare musica in modo professionale serve una preparazione enorme. Stiamo registrando e lavorando su materiale nuovo».

Helena Prestes ha inoltre rivelato di aver ridotto alcuni impegni professionali per concentrarsi completamente su questo percorso.

Le radici brasiliane al centro del progetto artistico

La direzione musicale è già tracciata: identità, contaminazioni e radici.

«Amo il jazz, il blues e la musica internazionale, ma sento che la mia voce trova una verità particolare nelle sonorità brasiliane».

Il consiglio speciale di Eros Ramazzotti

Un incontro che ha lasciato il segno nel suo cammino artistico è stato quello con Eros Ramazzotti.

«Mi ha detto: “Tu hai la tua pasta”. Ogni artista ha una propria identità e bisogna seguirla senza imitare nessuno».

Amore e vita privata con Javier Martinez

Accanto alla musica c’è anche la vita sentimentale. La modella è felice accanto a Javier Martinez, con cui condivide viaggi e quotidianità.

«Va molto bene, in questo momento siamo qui insieme».

La coppia ha fatto tappa a Roma dove ieri sera c’è stata una cena tra amici con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, oltre a nuovi impegni legati alla musica.

Roma, amicizie e nuove lezioni di canto

La capitale non è solo una tappa sociale, ma anche professionale. Helena Prestes continua infatti a studiare canto e a prepararsi per il suo futuro artistico.

«Sto facendo lezioni di canto. Voglio arrivare preparata e costruire questo percorso con serietà».

Un futuro sempre più musicale

Tra studio, registrazioni e nuovi progetti, la direzione è chiara: «È un sogno che coltivo da anni e che finalmente sto trasformando in un progetto concreto. Voglio fare le cose bene, con calma e tanto lavoro».