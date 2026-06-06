Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, aria di matrimonio dopo Uomini e Donne: “Aspetto la proposta”

La relazione tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, continua a far parlare di sé. Dopo un percorso sentimentale complesso, i due oggi appaiono più uniti che mai, tra convivenza, progetti futuri e dichiarazioni sempre più esplicite sull’amore che li lega.

Dallo studio di Uomini e Donne al ritorno di fiamma

La storia tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon nasce all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. All’epoca, Martina decise di uscire dal programma insieme a un altro corteggiatore, Ciro Solimeno, lasciando Gianmarco con un sentimento rimasto in sospeso.

Dopo diversi mesi e la fine della relazione tra Martina e Ciro, il destino ha però riportato i due ex protagonisti a incrociarsi nuovamente. Da quel momento, il legame si è riacceso fino a trasformarsi in una relazione stabile. Argomenti uomini e donne

Convivenza e progetti di coppia

Oggi Gianmarco Steri e Martina De Ioannon convivono e condividono una quotidianità sempre più solida. La coppia si mostra spesso sui social, dove appare affiatata e innamorata, alimentando la curiosità dei fan.

Negli ultimi tempi, Martina non ha nascosto il desiderio di un passo importante: il matrimonio. Durante alcune dirette TikTok, la giovane ha parlato apertamente della possibilità di convolare a nozze, scherzando ma lasciando intendere una forte aspettativa nei confronti del compagno.

“Il matrimonio? Ci sto lavorando”

Rispondendo ai follower in una diretta, Martina De Ioannon ha commentato con ironia il tema delle nozze: “Il matrimonio quando? Ci sto lavorando. Lo tartasso tutti i giorni, gli chiedo quando mi fa la proposta, lui svaga. Ride e svaga. Arriverà”.

In un’altra diretta, Martina ha ribadito il concetto con tono scherzoso rivolgendosi idealmente al fidanzato: “Amore non ho capito, mi vuoi sposare? Ah no?”.

Il sentimento e la consapevolezza dell’amore

Nel corso delle stesse interazioni social, Martina De Ioannon ha anche raccontato il momento in cui ha compreso la profondità dei suoi sentimenti per Gianmarco Steri: “Ho capito che era quello giusto quando ho avuto paura di perderlo. Di solito me ne sbatto, ma per la prima volta ho capito che era più importante lui”.

Futuro e possibile famiglia

Guardando avanti, la coppia non esclude nuovi progetti di vita insieme, compresa la possibilità di avere figli. Alla domanda dei fan, Martina ha risposto con sincerità: “In questo momento no, ma se le cose continuano così assolutamente sì”.