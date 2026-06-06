Tommaso Zorzi conferma la rottura con Alex Di Giorgio: "Non sono mai stato innamorato davvero"

Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, arriva una conferma indiretta ma ormai decisiva: la relazione tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sarebbe giunta al termine. A chiarirlo è stato lo stesso Zorzi, ospite del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda, dove ha raccontato con grande sincerità il suo momento sentimentale attuale.

La storia tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio

La relazione tra Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5, e il nuotatore olimpico Alex Di Giorgio era nata la scorsa estate, dopo un primo flirt finito in precedenza con un uomo legato al mondo della moda.

I due erano stati paparazzati insieme in atteggiamenti affettuosi a Pantelleria, scatenando subito il gossip e l’attenzione dei media. Per alcuni mesi la storia è proseguita lontano dai riflettori, fino alle prime voci di crisi arrivate lo scorso aprile.

Le indiscrezioni sulla crisi e la rottura

A lanciare lo scoop della separazione era stato il settimanale Chi, che parlava di una possibile rottura tra i due. Pochi giorni dopo, il giornalista Roberto Alessi aveva però ridimensionato la situazione, spiegando che si trattava più di una forte crisi che di un addio definitivo.

Nonostante i tentativi di chiarimento, la situazione non sarebbe

La conferma di Tommaso Zorzi

Durante l’intervista nel podcast di Giulia Salemi, Tommaso Zorzi ha dichiarato di essere single, lasciando pochi dubbi sul destino della relazione con Alex Di Giorgio.

Il conduttore ha raccontato di non essere innamorato al momento e ha condiviso una riflessione molto personale: “Non sono ancora pronto per l’amore, non sono innamorato. Se ho mai amato veramente? Forse no”.

“Ho una vita piena, quasi mi imbarazzerebbe l’amore”

Nel corso dell’intervista, Tommaso Zorzi ha anche riflettuto sul proprio rapporto con la felicità e l’amore, spiegando di sentirsi già pienamente realizzato in molti aspetti della sua vita.

“Se arrivasse l’amore avrei una vita perfetta. Mi sentirei quasi in imbarazzo per tutta questa fortuna”.

Fedeltà e lealtà: la visione di Zorzi sulle relazioni

Uno dei passaggi più discussi dell’intervista riguarda la sua visione delle relazioni sentimentali. Tommaso Zorzi ha infatti distinto tra fedeltà e lealtà: “Preferisco la lealtà alla fedeltà. Non pretendo la fedeltà assoluta”.

Il conduttore ha aggiunto di poter perdonare eventuali “scappatelle”, purché non si tratti di relazioni parallele durature e nascoste.

Un momento personale di riflessione

Zorzi ha anche ammesso di non essere sempre stato semplice nelle relazioni, riconoscendo errori del passato e una certa difficoltà nell’aprirsi completamente all’altro.

“Ho fatto più soffrire di quanto abbia sofferto. Non voglio essere una persona che fa stare male gli altri”.