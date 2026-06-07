Alessandra Mussolini, dalla vittoria al Grande Fratello Vip a Ballando con le Stelle: è lei l'erede di Selvaggia Lucarelli?

Una notte di festa nel cuore della Capitale per celebrare uno dei successi televisivi più discussi dell'anno. Nella serata di venerdì 5 giugno, il prestigioso Royal Space di Palazzo Brancaccio ha ospitato l’esclusivo “Plumage Party”, evento ideato dal manager Nando Moscariello, fondatore di BMore Management, per rendere omaggio alla vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026.

Il tema della serata è stato ispirato alle iconiche piume, diventate il simbolo distintivo del percorso televisivo della neo vincitrice del reality.

Spettacolo, danza e ospiti vip: tutti i protagonisti della serata

Tra i momenti più applauditi dell'evento, la performance collettiva che ha visto protagonista la stessa Alessandra Mussolini insieme a Lucia Elardo, Francesca Manzini, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Raimondo Todaro, impegnati in una coreografia sulle note di un medley dei successi di Annalisa. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

Successivamente, Francesca Manzini è tornata in pista con una performance sulle note di "Kiss Kiss", mentre il momento più emozionante della serata è arrivato con l'esibizione a sorpresa di Valeria Marini, che ha dedicato alla festeggiata il brano "Divina".

La festa si è conclusa con il tradizionale taglio della torta e un ricco buffet di dolci, tra applausi e brindisi.

Da Cesara Bonamici a Matteo Garrone: parata di volti noti a Palazzo Brancaccio

L'evento ha richiamato numerose personalità del mondo dello spettacolo, della televisione e delle istituzioni.

Tra gli ospiti presenti figuravano Antonella Elia, Marco Berry, Laura Freddi, Livio Beshir, Imma Battaglia, Rocco Casalino, Cesara Bonamici, il regista Matteo Garrone, Andreas Muller e Veronica Peparini, oltre a Francesca Pascale e ai familiari di Mussolini, Romano Floriani Mussolini e Rachele Montella.

Alessandra Mussolini verso Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Archiviati i festeggiamenti, per Alessandra Mussolini potrebbero presto aprirsi nuovi scenari professionali in televisione.

Secondo quanto riportato da SuperGuidaTV, il nome dell'ex parlamentare sarebbe tra quelli valutati per un possibile ruolo nella giuria di Ballando con le Stelle, il popolare show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

L'ipotesi sarebbe favorita dall'assenza di un contratto di esclusiva con Mediaset, condizione che garantirebbe alla vincitrice del reality la massima libertà di movimento tra le diverse reti televisive.

Il possibile addio di Selvaggia Lucarelli e la risposta di Mussolini

Secondo i rumors circolati nelle ultime ore, Alessandra Mussolini potrebbe raccogliere l'eredità di Selvaggia Lucarelli dietro il tavolo dei giurati di Ballando con le Stelle.

Interpellata direttamente sull'argomento, la vincitrice del Grande Fratello Vip 2026 ha preferito non alimentare le indiscrezioni: "Io sono tranquilla con le mie piume e mi godo quello che c'è".

Una risposta diplomatica che non conferma né smentisce l'ipotesi.