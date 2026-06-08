Alda D'Eusanio ricorda la squalifica al GF Vip: “Mi cacciarono in pigiama nel cuore della notte”

A distanza di anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, Alda D’Eusanio è tornata a parlare dell’esperienza che segnò in modo definitivo la sua uscita dal reality.

In un’intervista rilasciata a Fanpage, la giornalista ha ripercorso quei giorni, definendo l’espulsione e le conseguenze mediatiche come un momento particolarmente duro della sua carriera televisiva.

“Non c’erano intenzioni offensive”: il tema delle parole contestate

Uno degli episodi che portarono alle polemiche nella Casa riguardava l’uso di un termine oggi considerato inappropriato. D’Eusanio ha chiarito la sua posizione: “È una parola che si è sempre usata. Anche Fausto Leali cantava ‘Angeli negri’. Poi è cambiata la cultura e si è preferito il termine ‘nero’. Nelle mie frasi non c’erano intenzioni offensive, era un semplice retaggio legato al lessico di un’altra epoca”. Argomenti grande fratello

La giornalista ha aggiunto che il cambiamento culturale l’ha portata a rivedere il proprio linguaggio nel tempo, anche se – ammette – alcune espressioni del passato possono ancora “sfuggirle”.

Il caso legato a Laura Pausini e le scuse pubbliche

Nel corso dell’intervista, D’Eusanio è tornata anche su alcune dichiarazioni che avevano coinvolto il marito della cantante Laura Pausini, ammettendo di essersi pentita.

“Mi ha perdonata, le ho chiesto scusa ed erano scuse sincere. Mi dispiaceva tanto, misi in circolo una chiacchiera stupida sul marito che, in realtà, ho saputo essere una bravissima persona”.

L’espulsione dal GF Vip: “Uscii in pigiama e mi mandarono via”

Uno dei momenti più ricordati riguarda proprio l’allontanamento immediato dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, avvenuto dopo appena una settimana: “Uscii dalla Casa in pigiama. Mi misero in macchina e mi mandarono via. Pier Silvio Berlusconi pubblicò un comunicato dove si ufficializzava la mia cacciata”.

Un episodio che, secondo la conduttrice, sarebbe stato gestito con particolare durezza rispetto ad altri casi analoghi.

Le critiche a Alfonso Signorini e il tema del “perbenismo televisivo”

Nel suo racconto, D’Eusanio ha commentato anche il ruolo di Alfonso Signorini, allora padrone di casa del reality. “Mi dà fastidio l’ipocrisia di chi ostenta perbenismo e poi stimola situazioni che potrebbero assicurare alti ascolti”.

E ancora: “Se esclamavi ‘accidenti’ e non ‘accipicchia’ alzava il ditino”.

“Ho chiuso con la televisione”: la scelta di una vita lontana dai riflettori

Oggi, Alda D’Eusanio afferma di aver archiviato definitivamente il mondo dello spettacolo: “Ho smesso con la TV. Non voglio più andarci, nemmeno come ospite. Si vive benissimo senza televisione, si sta da Dio”.

La giornalista racconta di aver scelto una vita più tranquilla, dedicata alla lettura, agli amici, alle passeggiate e al tempo libero, lontana dalle dinamiche del piccolo schermo.