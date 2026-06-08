Uomini e Donne, Ernesto Passaro nel mirino del gossip: avvistamento e replica social

Negli ultimi giorni il nome di Ernesto Passaro è tornato al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto per nuove indiscrezioni riguardanti la sua vita sentimentale. L’ex volto di Uomini e Donne è stato infatti protagonista di una storia molto seguita insieme a Cristiana Anania, nata all’interno del dating show di Canale 5.

La storia con Cristiana Anania nata a Uomini e Donne

La relazione tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania aveva preso forma proprio nello studio di Uomini e Donne, dove la tronista aveva scelto lui preferendolo a Federico Cotugno.

Fin dai primi momenti, la coppia era apparsa molto affiatata: tra interviste televisive, ospitate a Verissimo e dichiarazioni d’intenti, i due avevano anche parlato apertamente di convivenza, lasciando intendere un futuro importante insieme. Argomenti uomini e donne

Anche sui social, la relazione sembrava solida: foto, video e momenti condivisi avevano rafforzato l’immagine di una coppia unita e in sintonia.

La rottura improvvisa e lo scontro social

Dopo un periodo di apparente serenità, la relazione è però arrivata a una fine inattesa. La rottura tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania ha rapidamente attirato l’attenzione dei fan, dando origine anche a una serie di frecciatine e botta e risposta social che hanno alimentato il gossip.

Un epilogo che ha sorpreso molti, considerando le dichiarazioni iniziali e le aspettative costruite attorno alla coppia.

I rumor su una nuova frequentazione

Nelle ultime settimane, erano circolate nuove indiscrezioni su un possibile cambiamento nella vita sentimentale di Ernesto Passaro. A rilanciare il gossip è stata una segnalazione riportata da un utente e diffusa dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Secondo quanto raccontato, l’ex volto televisivo sarebbe stato avvistato a Castellammare di Stabia in compagnia di una ragazza, alimentando così le voci su una nuova frequentazione.

La risposta ironica di Ernesto Passaro

La reazione di Ernesto Passaro non si è fatta attendere. Attraverso i social, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha risposto con tono ironico alle indiscrezioni, smentendo di fatto le presunte nuove relazioni.

Con sarcasmo, ha commentato: “Buongiorno. È domenica, quindi puntuali come il caffè arrivano anche le nuove puntate delle mie presunte relazioni...”.

Una replica che sembra voler ridimensionare l’ennesima voce circolata sul suo conto, sottolineando come spesso il suo nome finisca al centro di rumor non confermati.