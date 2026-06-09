Milly Carlucci non molla Chiara Ferragni: nuovo invito a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci non sembra intenzionata a rinunciare al sogno di vedere Chiara Ferragni sulla pista di Ballando con le Stelle. Dopo un primo tentativo andato a vuoto nel 2025, la conduttrice di Rai 1 sarebbe tornata alla carica con un nuovo invito per la prossima edizione del celebre dance show.

Milly Carlucci insiste su Chiara Ferragni

Da anni Milly Carlucci manifesta pubblicamente il desiderio di avere Chiara Ferragni nel cast di Ballando con le Stelle. Già in un'intervista rilasciata a SuperGuida TV, la conduttrice aveva raccontato di aver contattato l'imprenditrice digitale, ricevendo però una risposta negativa.

"Non se l'è sentita l'altro anno e sta facendo lei un suo percorso anche quest'anno, per cui non so quando, se e come, le nostre strade si possano incrociare in futuro", aveva dichiarato la presentatrice. Argomenti milly carlucci

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Nuovo invito per Ballando con le Stelle, arriva un altro rifiuto

Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, Milly Carlucci avrebbe recentemente ricontattato Chiara Ferragni proponendole ancora una volta di partecipare a Ballando con le Stelle come concorrente della prossima stagione.

Anche questa volta, però, l'influencer avrebbe scelto di declinare l'offerta, pur mantenendo ottimi rapporti con la produzione e rispondendo con grande cortesia.

Chiara Ferragni punta su Netflix?

Dietro il nuovo rifiuto potrebbe esserci un importante progetto televisivo. Stando alle indiscrezioni, Chiara Ferragni sarebbe concentrata sullo sviluppo di una possibile docuserie per Netflix, un format che ricorderebbe da vicino Unica, il documentario che ha visto protagonista Ilary Blasi.

Proprio questa opportunità potrebbe rappresentare la priorità assoluta dell'imprenditrice digitale nei prossimi mesi, allontanando ulteriormente l'ipotesi di una partecipazione a Ballando con le Stelle.

La tv continua a corteggiare Chiara Ferragni

Non è soltanto Ballando con le Stelle a inseguire Chiara Ferragni. Secondo quanto emerso, l'influencer sarebbe tra i personaggi più richiesti dal piccolo schermo. Di recente si è parlato anche di una possibile partecipazione a Verissimo, poi saltata all'ultimo momento.

Come riportato da Giuseppe Candela, la priorità dell'ex moglie di Fedez sarebbe oggi focalizzata sui nuovi progetti professionali e televisivi, con una possibile apertura soltanto verso produzioni in grado di raccontare il suo percorso personale e lavorativo.

Ballando con le Stelle non perde le speranze

Nonostante il nuovo no, appare difficile immaginare che Milly Carlucci possa arrendersi definitivamente. Nel corso degli anni la conduttrice ha dimostrato di saper convincere numerosi volti noti a partecipare al programma, anche dopo lunghi corteggiamenti.

Per questo motivo, il sogno di vedere Chiara Ferragni sulla pista di Ballando con le Stelle potrebbe non essere ancora tramontato definitivamente.