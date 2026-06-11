Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo, nuove scintille dopo The 50 Italia: "E' ancora innamorato di me"

Tra i protagonisti della prima edizione di The 50 Italia, il reality show di Prime Video che ha riunito 50 volti noti della televisione, influencer e content creator, c’è stata anche Drusilla Gucci.

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha ritrovato all’interno del programma il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, con il quale ha condiviso diversi momenti durante l’avventura televisiva. Nel corso del reality, Chiofalo non ha risparmiato alcune frecciatine alla sua ex, insinuando che fosse ancora innamorata di lui.

Drusilla Gucci replica alle dichiarazioni di Francesco Chiofalo

Dal canto suo, Drusilla Gucci ha più volte ribadito di non provare più alcun sentimento per l’ex compagno. Rispondendo alle domande dei fan sui social, la giovane ha raccontato come ha vissuto il loro incontro all’interno di The 50 Italia.

“Ormai ci siamo lasciati da talmente tanto tempo che ero molto tranquilla, un po’ come vedere un vecchio amico. Poi devo dire che sono in pace con me stessa e la mia scelta di averlo lasciato, quindi tutto regolare. Lui invece mi è sembrato molto emozionato ed ha passato molto tempo con me”.

“È lui quello ancora innamorato”

Tra le domande ricevute dai follower, una riguardava proprio le dichiarazioni di Francesco Chiofalo, che durante il reality ha lasciato intendere che Drusilla Gucci fosse ancora legata a lui.

La risposta della concorrente è stata piuttosto netta: “Secondo me perché fa mirroring, ovvero riflette su di me quello che in realtà prova lui. Quindi semplicemente è lui quello ancora innamorato, di certo non io!”.

L’aneddoto sulla fidanzata di un ex

Nel corso della sessione di domande e risposte, Drusilla Gucci ha anche raccontato un curioso episodio avvenuto recentemente. L’influencer ha infatti rivelato di essere stata contattata dalla fidanzata di un suo ex compagno.

“Ragazzi sì mi è successo e mi è successo anche non molto tempo fa tra l’altro, sono morta dalle risate, mi sono fatta delle risate pazzesche. Mi è successo”.

L’esperienza a The 50 Italia

Parlando della sua partecipazione a The 50 Italia, Drusilla Gucci ha spiegato cosa le ha lasciato questa nuova esperienza televisiva: “È stata sicuramente un’esperienza intensa, come ogni programma televisivo. Per me è sempre un modo per mettermi alla prova e vedere come reagisco in un contesto sociale diverso dal tipo di persona che sono. In definitiva è stato divertente”.

La risposta alle critiche: “Il mio mood è da Morticia”

Non sono mancate alcune critiche da parte degli utenti che l’hanno accusata di essere apparsa poco coinvolta durante il programma. Anche in questo caso, Drusilla Gucci ha risposto con il suo consueto sarcasmo: “Se dici così vuol dire che mi segui da poco e non mi conosci abbastanza bene perché il mio mood è da Morticia, odio tutto e odio tutti, mi diverto a collezionare ossa, quindi capisci… poi ero con una manica di pazzi, no sto scherzando, mi sono divertita invece. Mi sono divertita ad osservare la fauna locale!”.