Martina De Ioannon in lacrime: “Le critiche mi hanno ferita, temevo per la mia relazione con Gianmarco Steri”

L’ex tronista di Martina De Ioannon, tra i volti più seguiti della passata stagione di Uomini e Donne, è tornata al centro dell’attenzione social dopo una recente diretta su TikTok in cui si è lasciata andare a un momento di forte emozione.

La giovane influencer, già nota al pubblico televisivo per il suo percorso anche a Temptation Island, ha parlato apertamente del peso delle critiche ricevute negli ultimi mesi e dell’impatto che queste avrebbero avuto sulla sua serenità personale e sulla relazione con Gianmarco Steri.

Il percorso a “Uomini e Donne” e la storia con Ciro Solimeno

Il percorso televisivo di Martina De Ioannon a Uomini e Donne si era inizialmente concluso con la scelta di Ciro Solimeno, ma la relazione non ha avuto un seguito duraturo. Argomenti uomini e donne

Dopo alcuni mesi, l’ex tronista ha deciso di rimettere in discussione le sue scelte, avviando una nuova conoscenza con la sua “non scelta”, Gianmarco Steri, con cui oggi risulta legata in una relazione stabile e molto seguita sui social.

La nuova relazione con Gianmarco Steri e la vita sui social

Oggi Martina e Gianmarco si mostrano sempre più uniti e affiatati. La coppia è molto attiva sui social, dove condivide momenti di quotidianità e interazioni con i fan.

Negli ultimi tempi, l’ex protagonista di Temptation Island ha anche ampliato la sua presenza online aprendo un canale YouTube, dove ha pubblicato contenuti legati alle critiche ricevute sul proprio aspetto fisico e alle voci su presunti interventi estetici.

Il momento di commozione in diretta TikTok

Nel corso di una recente live su TikTok, Martina De Ioannon si è mostrata visibilmente provata, arrivando anche alle lacrime mentre raccontava il suo stato d’animo.

La giovane ha spiegato quanto le critiche ricevute sui social abbiano inciso sulla sua emotività e sulle sue insicurezze personali, soprattutto in relazione al rapporto con Gianmarco Steri.

Tra le parole più forti pronunciate in diretta, Martina ha ammesso: “Nel profondo, dal nulla come due persone normali, ma giustamente un minimo ti fai condizionare da quello che leggi, da quello che scrivono… e questa cosa mi ha fatto stare tanto male in questi mesi”.

E ancora: “È stata la mia grandissima insicurezza, il fatto che lui non potesse credere a questa cosa sulla base di pregiudizi che si creano quando leggi certe cose ogni giorno”.

Le insicurezze e la paura del giudizio esterno

Nel suo sfogo, Martina ha sottolineato come la pressione mediatica e il giudizio costante dei social abbiano influenzato la sua serenità, al punto da temere possibili ripercussioni sulla fiducia del compagno.

Un racconto intimo che evidenzia il lato meno visibile della popolarità televisiva, spesso accompagnata da esposizione costante e critiche pubbliche.