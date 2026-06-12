Edoardo Tavassi si racconta: “Sogno un programma tutto mio”. Poi parla della storia con Micol Incorvaia

Dopo l'esperienza da finalista di The 50 Italia, il reality game di Prime Video che lo ha visto tra i protagonisti più apprezzati dal pubblico, Edoardo Tavassi è tornato a raccontarsi in una lunga intervista rilasciata alla rivista Mio. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e de L'Isola dei Famosi ha parlato del suo futuro professionale, del rapporto con Nunzia De Girolamo, della storia d'amore con Micol Incorvaia e della possibilità di tornare in un reality.

Edoardo Tavassi: “Vorrei un programma mio, magari su Real Time”

Negli ultimi anni Edoardo Tavassi è riuscito a costruire un percorso professionale che va oltre il mondo dei reality show. Oltre all'attività sui social, oggi collabora con Nunzia De Girolamo nel programma Ciao Maschio e in radio, esperienze che considera fondamentali per la sua crescita televisiva.

Parlando della conduttrice, Tavassi ha espresso grande riconoscenza: “Nunzia è stata la prima persona che, dopo i reality, ha creduto davvero in me. C'è sempre una distinzione tra chi fa reality e chi fa televisione tradizionale, e non è facile fare il salto”. Argomenti grande fratello

l'isola dei famosi

L'ex gieffino ha spiegato come dalla collaborazione professionale sia nata anche una sincera amicizia, sottolineando la fiducia che la conduttrice ha riposto in lui fin dal primo momento.

Nonostante il momento positivo, Tavassi non nasconde di avere ancora qualche sogno nel cassetto: “Se dovessi sognare, mi piacerebbe avere un programma mio, magari su Real Time, dove esprimere liberamente la mia creatività. Ma davvero, oggi sto bene così”.

Il pregiudizio verso chi partecipa ai reality

Nel corso dell'intervista, Edoardo Tavassi ha affrontato anche il tema dei pregiudizi che, secondo lui, continuano a colpire molti ex concorrenti dei reality.

“Non ho mai capito perché chi fa un reality venga etichettato. Ci sono stati esempi importanti in passato, da Pietro Taricone a Luca Argentero, ma ancora oggi succede che ti mettano una croce sopra”.

Secondo Tavassi, il successo ottenuto con Ciao Maschio dimostra che il talento e la personalità dovrebbero contare più dell'etichetta televisiva con cui una persona viene identificata.

Come va con Micol Incorvaia? “Meglio di prima”

Spazio anche alla vita privata e alla relazione con Micol Incorvaia, nata all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e proseguita lontano dai riflettori. Tavassi ha spiegato perché lui e la fidanzata preferiscano mantenere un profilo basso sui social: “Credo che la vita privata debba restare privata. Condivido qualcosa sui social, ma non mi piace ostentare i rapporti”.

L'ex concorrente del reality ha criticato la convinzione diffusa secondo cui una coppia che non pubblica continuamente contenuti insieme sarebbe automaticamente in crisi.

Per tranquillizzare i fan della coppia, Tavassi ha poi aggiunto: “Con Micol va tutto benissimo, anzi meglio di prima”.

Nessun ritorno al Grande Fratello Vip: la risposta è netta

Infine, Edoardo Tavassi è tornato a parlare delle esperienze che hanno segnato la sua carriera televisiva, dal Grande Fratello Vip a L'Isola dei Famosi.

Pur riconoscendo quanto il reality di Canale 5 abbia cambiato la sua vita, oggi non prenderebbe in considerazione un ritorno nella Casa più spiata d'Italia.

“Mi ha portato dove sono oggi e mi ha fatto incontrare la mia ragazza. Non sono pentito di nulla”.

Alla domanda su una possibile nuova partecipazione al Grande Fratello Vip, la risposta è stata categorica: “No, oggi no. È un'esperienza che volevo fare e che ho fatto”.

Più possibilista, invece, su una breve esperienza all'Isola dei Famosi, magari in compagnia dell'amico Nicolas Vaporidis: “Una settimana sull'isola con Nicolas Vaporidis, sì… ma non di più”.