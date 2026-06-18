Natalia Paragoni si mostra con i capelli rasati dopo la chemio, gli scatti e l'affetto del pubblico: “Sei meravigliosa”

La storia di Natalia Paragoni continua a toccare profondamente il pubblico. L’influencer sta affrontando un percorso difficile dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin, scoperto durante l’ottavo mese di gravidanza. Un momento delicatissimo che sta vivendo con trasparenza, raccontando sui social la sua quotidianità fatta di cure, famiglia e resilienza.

Accanto a lei, in questo percorso, c’è il compagno Andrea Zelletta, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno insieme all’affetto della famiglia, degli amici e della sua community online.

La diagnosi e il percorso di cura: “infusioni”, non solo chemioterapia

Natalia ha scelto di condividere con i suoi follower anche le parole più difficili. In una recente intervista ha spiegato di preferire il termine “infusioni” a “chemioterapia”, perché meno pesante da pronunciare e da vivere emotivamente.

Un percorso complesso, iniziato mentre portava avanti la gravidanza, e che oggi continua con determinazione. La priorità, come ha raccontato, resta la sua famiglia e in particolare le sue due figlie: Ginevra, quasi tre anni, e la piccola Beatrice, nata a inizio maggio.

Il gesto simbolico: il nuovo look dopo la perdita dei capelli

Uno dei momenti più forti condivisi sui social è stato quello del cambiamento estetico legato alle cure. Dopo aver tagliato i capelli, Natalia ha mostrato la sua testa completamente rasata, scegliendo di trasformare un passaggio difficile in un gesto di consapevolezza e forza.

Nel video e nelle immagini pubblicate, l’influencer appare con un outfit essenziale: pantaloni bianchi, cintura nera, top nero e un foulard che inizialmente copre la testa, per poi rivelarla gradualmente. Un gesto simbolico, carico di significato, che ha colpito profondamente i suoi follower.

La forza della maternità: “Lo faccio per le mie bambine”

Nel raccontare il suo percorso, Natalia ha sottolineato più volte il ruolo centrale delle sue figlie. È proprio la maternità a rappresentare uno dei principali motori della sua forza.

La sua determinazione è legata al desiderio di affrontare le cure con coraggio, nonostante la difficoltà del momento, mantenendo sempre al centro la sua famiglia.

Il sostegno dei social e del mondo dello spettacolo

Sotto i suoi post, la community si è mobilitata con messaggi di affetto, cuori e incoraggiamenti. Anche diversi volti del mondo dello spettacolo e colleghi hanno voluto esprimere vicinanza e supporto.

Un’ondata di solidarietà digitale che dimostra quanto la sua storia abbia colpito il pubblico, trasformando il suo racconto in un messaggio più ampio di resilienza e umanità.