Paola Caruso si pente del Grande Fratello Vip: «Ho messo a rischio mio figlio e la mia storia d'amore»

Paola Caruso torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip e lo fa senza mezzi termini. Ospite di Monica Setta nel programma Storie al Bivio, la showgirl ha confessato di essersi pentita di aver partecipato al reality di Canale 5, spiegando che la lontananza dal figlio e dal compagno è stata molto più difficile del previsto.

Paola Caruso: «Il Grande Fratello Vip è stato più duro di qualsiasi altro reality»

Tra le protagoniste più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha ripercorso il suo percorso televisivo, confrontando l’esperienza nella Casa con quelle vissute in programmi come L’Isola dei Famosi e Supervivientes.

«È stata un’esperienza molto forte. Non mi aspettavo che sarebbe stata così. Ho fatto molti reality nella mia vita, ma il Grande Fratello Vip è un mondo a sé. Non si può paragonare ad altre trasmissioni», ha raccontato la showgirl. Argomenti paola caruso

grande fratello

Secondo Paola Caruso, la convivenza forzata e l’isolamento hanno rappresentato le difficoltà maggiori: «Nella Casa ho sofferto molto. Dalla chiusura al contatto costante con persone che non conosci. Per me è stato troppo difficile».

Il rimpianto più grande: la lontananza dal figlio Michele

La quarantunenne ha spiegato che il motivo principale del suo pentimento riguarda il figlio Michele, che avrebbe sofferto particolarmente durante la sua assenza.

«Se tornerei al Grande Fratello Vip? No, non lo rifarei. Anzi, mi sono anche pentita di aver accettato. Ho lasciato mio figlio e forse ho sottovalutato quanto potessi mancargli. Lui ha patito tanto la mia mancanza e oggi è ancora più attaccato a me».

«Ho messo a rischio la mia relazione con Fabio Talin»

Nel corso dell’intervista a Storie al Bivio, Paola Caruso ha parlato anche della sua relazione con Fabio Talin, ammettendo che la partecipazione al reality avrebbe potuto compromettere il rapporto.

«Ho un compagno con cui sto da poco e non sai mai cosa può succedere. Stare cinquanta giorni senza contatti è brutto. Io ero dentro la Casa, lui era fuori. Non sai mai cosa può scattare. Magari uno si rende conto che non ti ama più».

La showgirl ha quindi ammesso di aver affrontato questa scelta con eccessiva leggerezza: «Ho messo a rischio la mia relazione e ho fatto una scelta con troppa leggerezza».

I dubbi nella Casa del Grande Fratello Vip

Durante la permanenza nel reality, Paola Caruso ha raccontato di aver vissuto momenti di forte incertezza riguardo alla sua storia d’amore. «Chiedevo informazioni sul mio uomo, ma non mi dicevano nulla. Continuavo a pensare: o mi amerà di più oppure mi ha già lasciata».

Fortunatamente, una volta terminata l’esperienza televisiva, la situazione si è rivelata positiva: «Invece è andata benissimo con lui».