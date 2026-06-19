Domenica In 2026-2027, Mara Venier resta al timone: al suo fianco spuntano i nomi di Guaccero e Matano

La prossima stagione televisiva potrebbe segnare un nuovo capitolo importante per Domenica In, ma con una certezza ormai quasi consolidata: Mara Venier resterà alla guida dello storico contenitore domenicale.

Dopo settimane di indiscrezioni e riflessioni, la conduttrice avrebbe infatti accettato l’invito della Rai a tornare ancora una volta al timone del programma, che ha già condotto per diciassette edizioni, diventandone uno dei volti simbolo.

Mara Venier e il futuro a Domenica In: “Sto riflettendo, ma sono onorata”

Ospite del podcast di Fanpage Non è la Tv, Mara Venier aveva raccontato il suo rapporto con la trasmissione e con i vertici Rai, spiegando di essere stata nuovamente coinvolta nella prossima stagione televisiva.

“Questo mi fa piacere, sono onorata. Cosa farò? Adesso voglio riflettere e capire se tornare”, aveva dichiarato la conduttrice.

Venier ha anche sottolineato la necessità di un possibile restyling del programma, non tanto nella conduzione quanto nell’impostazione editoriale: “Va cambiata a livello di impostazione, non di team. Adesso ad esempio fanno interviste in tutti gli show televisivi”.

Nel corso della stessa ospitata, Mara Venier ha anche difeso Tommaso Cerno dopo una battuta ritenuta poco opportuna durante un intervento di Grazia Sambruna , arrivando a interrompere la chiamata in segno di dissenso. Un episodio che ha evidenziato ancora una volta il forte legame professionale tra i due. Secondo le indiscrezioni, infatti, Cerno dovrebbe essere confermato anche nella prossima edizione del programma.

Cast in evoluzione: addii e conferme a Domenica In

Le ultime informazioni diffuse da agenzie e testate come La Presse indicano una possibile riconferma della conduzione centrale con Mara Venier e Tommaso Cerno, mentre restano in forte dubbio altri nomi presenti nell’ultima stagione. Non ci sono certezze, al momento, sul ritorno di Enzo Miccio, mentre appare sempre più probabile l’uscita di scena di Teo Mammucari, assente anche nelle ultime puntate del programma. Le sue mancate presenze non sarebbero legate a tensioni interne, ma a presunti disaccordi con la dirigenza Rai su alcuni progetti paralleli.

Nuova Domenica In: spuntano i possibili nuovi conduttori

Se la presenza di Mara Venier sembra ormai consolidata, si apre invece il dibattito sui possibili nuovi affiancamenti per una versione rinnovata di Domenica In 2026-2027. Secondo indiscrezioni riportate da Fanpage e RDS, tra i nomi in pole position per un possibile ingresso nel cast corale ci sarebbero Bianca Guaccero, Pino Strabioli e Alberto Matano.

Quest’ultimo, in particolare, sarebbe uno dei profili più discussi per un eventuale ruolo accanto alla Venier, grazie alla sua esperienza e alla forte popolarità televisiva.

Un format da rinnovare senza stravolgere la guida

Le ipotesi attualmente in circolazione convergono su un’idea precisa: mantenere la centralità di Mara Venier, ma arricchire il programma con nuovi volti e una struttura editoriale più dinamica. L’obiettivo sarebbe quello di rendere Domenica In più competitiva in un panorama televisivo dove le interviste e i talk sono sempre più diffusi, senza però snaturarne l’identità storica.