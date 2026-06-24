Susy Fuccillo rompe il silenzio dopo la morte del marito: “E' morto di ulcera gastrica, è il momento più buio della mia vita”

A sei mesi dalla morte improvvisa del marito Salvatore Raciti, Susy Fuccillo è tornata sui social con un lungo e commovente video pubblicato su TikTok. L’influencer ha deciso di rompere il silenzio dopo mesi di assenza, raccontando il dolore che sta vivendo e il difficile percorso intrapreso per affrontare una perdita che ha cambiato radicalmente la sua vita.

Con grande sincerità, Susy ha spiegato di aver scelto di allontanarsi dai social per dedicarsi completamente alla sua famiglia e a sé stessa, prendendosi il tempo necessario per elaborare un lutto tanto improvviso quanto devastante.

“Mi sono presa un silenzio necessario, voluto soprattutto nel rispetto della mia famiglia, del mio dolore e dei miei tempi”, ha raccontato nel video, senza nascondere di stare attraversando quello che definisce il periodo più buio della sua esistenza.

“Una parte di me è morta insieme a mio marito”

Nel corso dello sfogo, Susy Fuccillo ha voluto ringraziare tutte le persone che in questi mesi le hanno manifestato vicinanza attraverso messaggi e parole di conforto. Un pensiero particolare è stato rivolto alle tante donne che le hanno scritto raccontandole esperienze simili, trovando nelle sue parole una testimonianza capace di rappresentare il loro stesso dolore.

L’influencer ha spiegato come il percorso di elaborazione del lutto sia molto più complesso di quanto spesso si immagini e come il dolore cambi forma con il passare del tempo. Se nei primi momenti prevalgono lo shock e l'incredulità, nei mesi successivi arriva la consapevolezza dell'assenza definitiva della persona amata.

Tra i passaggi più toccanti del video c’è quello in cui parla del rapporto con il marito e della sensazione di non riconoscersi più dopo la sua scomparsa.

“Ultimamente quando mi guardo non mi riconosco, non vedo più la Susy di una volta e faccio veramente fatica ad accettare questa cosa, perché una parte di me è morta quella sera insieme a mio marito. Una parte di me che esisteva solo con lui”.

La rivelazione sulla morte di Salvatore Raciti

Nel video, Susy Fuccillo ha affrontato anche uno degli aspetti più delicati della vicenda, rivelando pubblicamente per la prima volta la causa della morte del marito.

Dopo il malore improvviso che aveva portato all’esecuzione dell’autopsia e a ulteriori accertamenti, l’influencer ha deciso di condividere con i suoi follower la verità su quanto accaduto.

“Oggi è arrivato anche il momento di raccontarvi la verità su questa tragedia. Mio marito è morto di ulcera gastrica”.

“Non posso mollare, lo devo alle mie figlie”

Nonostante il dolore e le inevitabili difficoltà quotidiane, Susy Fuccillo ha voluto lanciare anche un messaggio di speranza. Ha raccontato di vivere ancora giornate molto diverse tra loro, alcune più serene e altre caratterizzate da momenti di forte sconforto, ma di essere determinata a trovare un nuovo equilibrio per sé e per le sue figlie.

“Lo devo a me stessa, lo devo a lui e lo devo alle mie figlie. Non voglio mollare e non posso mollare”, ha dichiarato, spiegando di sentire oggi una responsabilità ancora più grande nei confronti della sua famiglia.

Nel finale del video, l’influencer ha ribadito di non sapere come sarà il futuro, ma di essere convinta di avere la forza necessaria per affrontare questa nuova fase della sua vita: “Spero veramente di trovare un po’ di rassegnazione. La mia vita da un giorno all’altro è cambiata, ma io so che ce la farò, perché sono forte. Sono una cazzuta e tante cose nella mia vita le ho ottenute grazie alla costanza e alla determinazione”.