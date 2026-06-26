Eva Grimaldi e Patrick Ray Pugliese già eliminati da L'isola dei Famosi? Il doppio spoiler

Nonostante da Mediaset non sia ancora arrivata alcuna conferma ufficiale, Eva Grimaldi sarà una delle naufraghe della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Un nome che era già stato anticipato nelle scorse settimane e che, di fatto, è stato confermato involontariamente dalla moglie Imma Battaglia durante un'intervista.

Secondo quanto raccontato da Battaglia, l'attrice avrebbe accettato di partecipare al reality soprattutto per motivi economici, considerandolo un'opportunità di lavoro e un modo per sentirsi ancora una donna autonoma e indipendente.

"Eva è un’attrice e una donna di sessant’anni alla quale non sempre vengono offerte opportunità per mostrare tutte le sue qualità. Fare un reality le permette di essere una donna più sicura di sé, indipendente e di mostrare tutte le sue capacità come donna, essere umano e personaggio artistico". Argomenti l'isola dei famosi

Il selfie di Eva Grimaldi alimenta i sospetti dei fan

Fin qui nulla di insolito. Così come non ha destato particolare sorpresa l'intervista rilasciata da Eva Grimaldi a Monica Setta per Storie al Bivio, andata in onda nei giorni scorsi ma registrata prima della partenza per L’Isola dei Famosi.

A far discutere, invece, come riportato dai colleghi di Biccy, è stato il selfie pubblicato dall'attrice su Instagram. Lo scatto, realizzato negli spogliatoi della palestra, mostra una Eva Grimaldi visibilmente dimagrita e soprattutto molto abbronzata, dettaglio che ha immediatamente acceso il dibattito tra gli utenti.

Secondo quanto evidenziato da Fanpage.it, il regolamento imposto ai concorrenti sarebbe molto chiaro: "Il contratto de L’Isola dei Famosi parla chiaro: non è possibile fare intuire di essere stati eliminati. Si può ripubblicare liberamente sui social solo una volta rientrati tutti i naufraghi. Prima di allora solo contenuti neutri".

Il post pubblicato da Eva Grimaldi ha inevitabilmente alimentato le ipotesi dei fan, che ora si chiedono se l'attrice sia già rientrata dall'Honduras.

Anche Patrick Ray Pugliese avrebbe spoilerato il ritorno in Italia

Eva Grimaldi, però, potrebbe non essere l'unica concorrente ad aver lasciato trapelare qualche indizio sul proprio percorso nel reality.

Nelle ultime ore anche Patrick Ray Pugliese ha condiviso su Instagram diversi contenuti legati alla sua partecipazione al Radio Party Groove di Torino, evento in programma nella serata di venerdì 26 giugno.

Se il concorrente dovesse essere presente all'evento e apparire, come ipotizzano molti utenti, particolarmente abbronzato e dimagrito, potrebbe rappresentare un ulteriore indizio sul suo ritorno in Italia e quindi sulla sua possibile eliminazione da L’Isola dei Famosi.