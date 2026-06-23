Isola dei Famosi 2026, quanto guadagnano i naufraghi: il compenso aumenta ogni tre giorni

L’Isola dei Famosi 2026 introduce una novità destinata a far discutere: il compenso dei concorrenti è direttamente collegato alla loro permanenza nel programma. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, i naufraghi ricevono il cachet in base ai giorni effettivamente trascorsi in gioco durante le registrazioni del reality condotto da Selvaggia Lucarelli.

Tra i concorrenti attualmente impegnati nelle Filippine figurano Francesco Chiofalo, Eva Grimaldi, Zeudi Di Palma, Patrick Ray Pugliese, Pierpaolo Pretelli, Alex Caniggia e Il Musazzi.

Come viene calcolato il cachet dei naufraghi

La nuova edizione dell’Isola è registrata e non trasmessa in diretta. Per questo motivo il contratto firmato dai concorrenti prevede un sistema di pagamento scandito dai giorni necessari alla realizzazione delle puntate. Argomenti l'isola dei famosi

In particolare, i naufraghi maturano il loro compenso secondo questo schema:

Primo compenso dopo 4 giorni di registrazione , necessari per la realizzazione della puntata d’esordio;

, necessari per la realizzazione della puntata d’esordio; Compenso aggiuntivo ogni 3 giorni , corrispondenti alle registrazioni delle puntate dalla seconda alla decima;

, corrispondenti alle registrazioni delle puntate dalla seconda alla decima; Ultima tranche di pagamento dopo altri 4 giorni, dedicati alla registrazione della finale.

Chi dovesse essere eliminato prima dell’undicesima puntata percepirebbe esclusivamente il compenso maturato fino al momento della sua uscita dal gioco.

Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2026

L’ammontare del cachet non è uguale per tutti i partecipanti. La cifra varia infatti in base ad accordi individuali e alle valutazioni della produzione. I compensi possono essere strutturati in modi differenti: mantenere la stessa cifra per tutta la durata del programma, diminuire o aumentare nel corso delle settimane e prevedere bonus o accordi specifici per alcuni concorrenti.

Cosa succede se il reality viene prolungato

Il contratto disciplina anche l’eventualità di un prolungamento delle registrazioni oltre l’undicesima puntata. In questo caso, il compenso previsto per l’ultima puntata contrattualmente stabilita verrebbe riconosciuto anche per ciascuna delle eventuali puntate aggiuntive.

Una clausola pensata per tutelare i concorrenti qualora il programma dovesse estendersi a causa di esigenze produttive o imprevisti organizzativi.

Previsto un compenso extra per la reunion finale

Tra le novità contenute nel contratto ci sarebbe anche la possibilità di una puntata speciale in prima serata su Canale 5 dedicata alla reunion del cast.

L’evento riunirebbe tutti i naufraghi per commentare le dinamiche dell’edizione e celebrare il vincitore del reality. Nel caso in cui questa puntata venga realizzata, tutti i partecipanti riceverebbero un compenso extra per la loro presenza.