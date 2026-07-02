Temptation Island ancora in crescita, gli ascolti della seconda puntata

La seconda puntata di Temptation Island, il fortunato reality delle tentazioni ideato da Maria De Filippi e raccontato da Filippo Bisciglia, è andata in onda ieri sera su Canale 5, confermando ancora una volta il grande interesse del pubblico.

Il caso Sara e Gabriele scuote il reality

Negli ultimi giorni il programma è finito al centro dell'attenzione anche per una vicenda che riguarda Sara e Gabriele, una delle coppie protagoniste di questa edizione. Alcuni rumor hanno infatti riportato la diffusione online di vecchi video intimi della coppia, realizzati anni fa per una piattaforma per adulti.

Secondo le indiscrezioni, proprio questa situazione avrebbe spinto la produzione ad accelerare la messa in onda del loro falò di confronto anticipato. Nella puntata trasmessa ieri sera, infatti, Gabriele ha deciso di richiedere il confronto dopo aver visto la fidanzata Sara sempre più vicina al tentatore Andrea. Argomenti temptation island

La puntata si è conclusa sul più bello, con il falò interrotto e l'esito della loro storia rimandato alla prossima settimana, aumentando ulteriormente l'attesa dei telespettatori.

Ascolti TV: la seconda puntata cresce ancora

Dopo un debutto già molto positivo, Temptation Island continua a registrare numeri importanti.

La prima puntata aveva conquistato 3.600.000 telespettatori, pari al 27,6% di share, confermando il trend vincente delle passate edizioni.

La seconda puntata ha fatto ancora meglio, raggiungendo 3.819.000 telespettatori e uno share del 26,6%, confermandosi uno dei programmi più seguiti della serata e tra i contenuti televisivi più commentati sui social.

Il confronto con la scorsa edizione

Il confronto con l'edizione precedente evidenzia un risultato particolarmente positivo. La seconda puntata di Temptation Island, infatti, aveva raccolto 3.124.000 telespettatori con uno share del 21,5%.

L'attuale stagione registra quindi una crescita significativa sia in termini di pubblico sia di interesse mediatico, grazie anche alle numerose dinamiche che stanno animando il villaggio e alle storie delle coppie protagoniste.