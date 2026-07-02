Uomini e Donne, ex cavaliere realizza fotomontaggi AI con Gemma Galgani ed Elena De Simei: "È inquietante"

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Giuliano Giuliani, è finito al centro delle polemiche dopo la diffusione sui social di alcuni fotomontaggi realizzati con l'intelligenza artificiale che lo ritraggono insieme ad alcune dame del dating show di Maria De Filippi. Tra le protagoniste coinvolte ci sono Elena De Simei e Gemma Galgani, con la prima che ha deciso di denunciare pubblicamente l'accaduto.

La denuncia di Elena De Simei: "Comportamento inquietante"

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Elena De Simei ha mostrato lo screenshot della richiesta avanzata da Giuliano Giuliani all'interno di un gruppo Facebook specializzato nella realizzazione di fotomontaggi con l'intelligenza artificiale.

La dama ha definito la vicenda "inquietante e del tutto inappropriata", spiegando che l'ex protagonista di Uomini e Donne starebbe creando e diffondendo online immagini e video falsi che li ritraggono insieme. Argomenti uomini e donne

"Si sta divertendo a creare foto e video falsi che mi ritraggono insieme a lui, facendoli circolare online a ruota libera. È un comportamento che, se dovesse continuare, potrebbe avere conseguenze", ha scritto De Simei, invitando inoltre i suoi follower a segnalarle eventuali altri contenuti simili pubblicati sul web.

La replica di Giuliano Giuliani: "Solo uno scherzo"

Intervistato da Isa e Chia, Giuliano Giuliani ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a richiedere i fotomontaggi.

"Mi diverto a fare dei fotomontaggi con le dame più in vista, niente di più", ha dichiarato l'ex cavaliere, precisando di aver scoperto alcuni gruppi Facebook in grado di realizzare immagini con l'AI particolarmente realistiche.

Secondo il suo racconto, avrebbe chiesto la creazione di immagini insieme a Elena De Simei e Gemma Galgani, successivamente pubblicate sul proprio blog con intento ironico.

Il rapporto difficile con Gemma Galgani

Quella con Gemma Galgani non è una scelta casuale. Durante la sua esperienza nel parterre Over di Uomini e Donne, Giuliano Giuliani aveva più volte manifestato la propria antipatia nei confronti della storica dama del programma.

L'ex cavaliere, che ha lasciato il dating show nel 2014 dopo essere stato allontanato dalla produzione per motivi mai chiariti pubblicamente, ha ribadito a Isa e Chia di ritenere Gemma Galgani responsabile della sua uscita dal programma.

"Le ho pubblicate scherzando sul materiale, visto che Gemma mi è sempre stata antipatica dal momento in cui mi ha fatto cacciare dalla trasmissione dicendo bugie sul mio conto", ha affermato.

Le scuse dopo le polemiche

Per quanto riguarda il fotomontaggio che coinvolge Elena De Simei, Giuliano Giuliani ha fatto sapere di aver rimosso l'immagine dai propri canali dopo le proteste della dama e ha espresso le proprie scuse per quanto accaduto.