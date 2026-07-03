Rai presenta i Palinsesti: tutte le novità della stagione televisiva 2026-2027

Presentati questa mattina ad Ancona i nuovi Palinsesti Rai 2026/2027, illustrati dalla responsabile dell'ufficio stampa Rai Incoronata Boccia e dall'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Tra le principali novità spiccano due nuovi canali tematici, il passaggio di testimone al Festival di Sanremo e numerose conferme nei palinsesti di Rai1, Rai2 e Rai3.

Nascono i nuovi canali Rai: Italiana e Vibe

Tra gli annunci più importanti della presentazione dei palinsesti, Giampaolo Rossi ha ufficializzato il lancio di due nuovi canali tematici.

Il primo sarà Italiana, un canale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e territoriale del nostro Paese. "Siamo i primi in Europa a raccontare il territorio regionale", ha dichiarato Rossi durante la conferenza.

Debutterà inoltre Vibe, un nuovo canale rivolto al pubblico pre-adolescenziale, nella fascia d'età compresa tra i 10 e i 14 anni. "Una fascia d'età che avevamo perso e che ora avrà un canale tutto suo", ha spiegato l'amministratore delegato Rai.

Rai rafforza il mercoledì sera con Tale e Quale Show

Tra le strategie della prossima stagione televisiva, la Rai ha deciso di rafforzare il mercoledì sera, tradizionalmente considerato un punto debole della programmazione. La serata sarà affidata alla nuova edizione di Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti.

Nel corso della presentazione, Rossi ha inoltre ringraziato Federica Sciarelli, confermando che, nonostante il suo addio a Chi l'Ha Visto?, continuerà a essere uno dei volti di punta dell'azienda. Il nome del successore alla guida dello storico programma di Rai3 non è stato ancora annunciato.

Sanremo 2027 e 2028: Stefano De Martino nuovo direttore artistico

Grande attenzione anche per il futuro del Festival di Sanremo. "Il passaggio di testimone fra Carlo Conti e Stefano De Martino è stata una pagina bellissima", ha dichiarato Giampaolo Rossi.

Il conduttore napoletano sarà il direttore artistico e conduttore del Festival sia nel 2027 che nel 2028. "De Martino è il più giovane direttore artistico degli ultimi 25 anni. Gli abbiamo affidato le chiavi dello show più importante d'Europa. Avremo un Sanremo più internazionale", ha aggiunto Rossi.

Confermati anche gli appuntamenti con Sarà Sanremo, Affari Tuoi e due speciali in prima serata, tra cui quello dedicato alla Lotteria Italia.

Rai2 e Rai3: le conferme e le novità

Su Rai2 vengono confermati:

Belve e Belve Crime con Francesca Fagnani ;

e con ; Boss in Incognito con Elettra Lamborghini ;

con ; Ore 14 e Ore 14 Sera, che dopo l'addio di Milo Infante saranno affidati a Salvo Sottile.

Su Rai3 proseguirà invece Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti.

Tra le novità della prossima stagione figurano anche Meravigliosamente, due serate evento dedicate alla carriera di Sal Da Vinci, e l'arrivo di Elenoire Casalegno, protagonista di La Notte dei Fiori insieme a Nicola Savino e del nuovo programma Formidabile.

Rai1, tutti i programmi della prima serata da settembre 2026

Prima serata di settembre

Roma Baby. Cremonini Live Circo Massimo con Cesare Cremonini – mercoledì 2 settembre;

con – mercoledì 2 settembre; La Notte dei Serpenti con Elettra Lamborghini – sabato 5 settembre;

con – sabato 5 settembre; Jukebox – La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino – venerdì 11 e sabato 12 settembre;

con e – venerdì 11 e sabato 12 settembre; Music Awards con Carlo Conti e Vanessa Incontrada – venerdì 18 e sabato 19 settembre;

con e – venerdì 18 e sabato 19 settembre; Tale e Quale Show con Carlo Conti – dal 23 settembre al 18 novembre;

con – dal 23 settembre al 18 novembre; Reazione a Catena con Pino Insegno – sabato 26 settembre;

con – sabato 26 settembre; Lo Spettacolo della Conoscenza con Alberto Angela – domenica 27 settembre.

Prima serata di ottobre

Ballando con le Stelle con Milly Carlucci – dal 3 ottobre al 19 dicembre;

con – dal 3 ottobre al 19 dicembre; Speciale San Francesco con Roberto Benigni – domenica 4 ottobre;

con – domenica 4 ottobre; The Voice Senior con Antonella Clerici – dal 9 ottobre al 13 novembre.

Prima serata di novembre

Meravigliosamente con Sal Da Vinci – venerdì 20 e 27 novembre;

con – venerdì 20 e 27 novembre; Una Nessuna Centomila con Carlo Conti e Fiorella Mannoia – mercoledì 25 novembre.

Prima serata di dicembre

Lo Zecchino d'Oro con Carlo Conti – mercoledì 2 dicembre;

con – mercoledì 2 dicembre; Affari Tuoi con Stefano De Martino – venerdì 4 dicembre;

con – venerdì 4 dicembre; Premio Luchetta – Bambini Senza Nome – sabato 5 dicembre;

– sabato 5 dicembre; L'Eredità con Marco Liorni – venerdì 11 dicembre;

con – venerdì 11 dicembre; Sarà Sanremo con Stefano De Martino – venerdì 18 dicembre;

con – venerdì 18 dicembre; Stanotte a... con Alberto Angela – venerdì 25 dicembre;

con – venerdì 25 dicembre; Festival del Circo di Montecarlo con Laura Barth e Alessandro Serena – 26 dicembre e 2 gennaio;

con e – 26 dicembre e 2 gennaio; L'Anno che Verrà con Marco Liorni – giovedì 31 dicembre.

I programmi confermati nel daytime di Rai1

Confermati anche numerosi programmi della fascia quotidiana:

Cinque Minuti con Bruno Vespa , dal 21 settembre;

con , dal 21 settembre; Affari Tuoi con Stefano De Martino , dal 6 settembre;

con , dal 6 settembre; Reazione a Catena con Pino Insegno , dal 18 ottobre;

con , dal 18 ottobre; L'Eredità con Marco Liorni, dal 19 ottobre.

Dal 7 settembre torneranno inoltre UnoMattina, Storie Italiane, È Sempre Mezzogiorno, La Volta Buona e La Vita in Diretta.

Da domenica 27 settembre torneranno anche Domenica In, con Mara Venier, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, e Da Noi a Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini.