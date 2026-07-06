Amici 26 verso la rivoluzione: potrebbero sparire il daytime e la casetta

I provini di Amici 26 stanno proseguendo senza sosta, ma nelle ultime ore hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sulla nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Tra le voci che stanno facendo più discutere ce n'è una che, se confermata, potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per il programma.

L'indiscrezione di Gabriele Parpiglia su Amici 26

A lanciare quella che potrebbe rivelarsi una delle anticipazioni più sorprendenti degli ultimi anni è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Secondo quanto riportato nella sua newsletter, dietro le quinte di Amici 26 si starebbe valutando un cambiamento radicale del format, con l'obiettivo di rilanciare il talent dopo le ultime stagioni.

Stop al daytime e alla casetta: l'ipotesi che fa discutere

Nella sua rubrica Rubrichissima, Gabriele Parpiglia ha sollevato un interrogativo destinato a far discutere i fan del programma: "E se Amici, nella prossima edizione, cambiasse formula?".

Secondo il giornalista, le ultime due edizioni del talent, pur avendo registrato ascolti soddisfacenti, non avrebbero lasciato un segno significativo nel panorama musicale e televisivo italiano.

"Le ultime due, seppur decenti come ascolti, non hanno lasciato il segno sul mercato italiano. Insomma, sembrerebbe, e lo dicono i numeri, che la fabbrica di talenti più forte d'Italia si sia fermata", ha scritto Parpiglia.

Da qui nascerebbe l'idea di una profonda revisione del format, che potrebbe prevedere addirittura l'eliminazione del tradizionale daytime e della storica casetta, due elementi simbolo di Amici fin dalla sua nascita.

Più spazio ad artisti già affermati?

Sempre secondo le indiscrezioni riportate da Parpiglia, la produzione starebbe valutando la possibilità di puntare non più esclusivamente su talenti completamente sconosciuti, ma su artisti emergenti già presenti sul mercato musicale e con una base di pubblico consolidata.

"Per nostre informazioni ci sarebbe l'idea di rivoluzionare il format di Maria De Filippi: stop al daytime e alla casetta e dentro talenti consolidati e già presenti sul mercato, a cui manca la spinta della popolarità per emergere", si legge nella newsletter.

L'obiettivo sarebbe quello di offrire visibilità ad artisti che dispongono già di una fanbase e di numeri importanti sulle piattaforme di streaming, ma che non sono ancora riusciti a compiere il definitivo salto di qualità nel panorama musicale italiano.