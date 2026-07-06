Quanto ha incassato Ultimo a Tor Vergata? Il concerto vale 16 milioni di euro

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata continua a far discutere. Da una parte ci sono i numeri da record, dall'altra le polemiche di migliaia di fan per l'organizzazione dell'evento. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il live avrebbe generato un incasso di circa 16 milioni di euro, una cifra calcolata considerando un prezzo medio di 65 euro a biglietto.

Si tratta di una stima che potrebbe essere persino inferiore alla realtà, visto che molti spettatori hanno acquistato tagliandi da oltre 100 euro. Proprio alcuni di loro hanno però espresso forte delusione per la scarsa visibilità del palco, giudicata non adeguata al prezzo pagato.

Le polemiche dei fan: visuale limitata e rientro a casa all'alba

Nonostante il successo di pubblico, il concerto è stato accompagnato da numerose critiche. Per molti spettatori, l'evento si è trasformato più in una gigantesca vetrina per Ultimo che in un'esperienza realmente pensata per il pubblico.

Diversi fan hanno raccontato di aver assistito allo spettacolo da centinaia di metri di distanza, con la visuale spesso ostacolata da transenne, bagni chimici e dalla mancanza di maxi schermi sufficienti a garantire una buona visione del palco.

A rendere ancora più complicata la serata sono stati i problemi legati ai trasporti. Migliaia di persone sono riuscite a rientrare nelle proprie abitazioni soltanto nelle prime ore del mattino successivo, tra metropolitane sovraffollate, lunghe attese per i taxi e traffico intenso nelle vie della Capitale.

Roma incassa milioni grazie al concerto di Ultimo

A beneficiare economicamente dell'evento non è stato soltanto il cantante. Anche Roma ha registrato un importante ritorno economico.

Secondo le stime, l'organizzazione avrebbe versato circa 500 mila euro per l'utilizzo dell'area di Tor Vergata, mentre il Comune di Roma avrebbe incassato oltre 2 milioni di euro grazie all'imposta di soggiorno pagata dai circa 155 mila spettatori arrivati da fuori Lazio e ospitati nelle strutture ricettive della città.

Un indotto da 90 milioni di euro per la Capitale

L'impatto economico complessivo del concerto sarebbe stato ancora più significativo. L'afflusso di centinaia di migliaia di persone avrebbe infatti generato un indotto stimato in circa 90 milioni di euro, considerando le spese sostenute per trasporti, hotel, ristoranti, bar, shopping e altri servizi turistici.

Numeri che confermano come i grandi eventi musicali rappresentino una risorsa economica sempre più importante per le città che li ospitano.