Sophie Codegoni, il nuovo tattoo racconta una filosofia di vita: cosa significa 00:07

Sophie Codegoni ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla sua collezione. L'influencer, da sempre appassionata di tattoo, ha scelto un simbolo dal profondo valore personale: la scritta "00:07", un riferimento a una teoria che parla degli ultimi istanti di coscienza dopo la morte e dell'importanza di vivere una vita ricca di ricordi felici.

Il nuovo tatuaggio realizzato a Roma

Il nuovo tatuaggio è stato realizzato a Roma, città dove Sophie Codegoni si era recata per assistere al concerto di Ultimo. Durante la stessa seduta dal tatuatore era presente anche l'amico Mattia Ferrari, che ha deciso di incidere sulla pelle la parola "philia", termine greco che richiama l'amicizia autentica e il legame fraterno tra persone speciali.

Per entrambi si è trattato di un gesto simbolico, anche se il significato scelto da Sophie Codegoni è decisamente più intimo e personale.

Cosa significa il tatuaggio "00:07" di Sophie Codegoni

A prima vista potrebbe sembrare una semplice sequenza numerica, ma la scritta "00:07" rappresenta un preciso orario e racchiude un messaggio profondo.

Rispondendo alle domande dei fan sui social, Sophie Codegoni ha spiegato il significato del tatuaggio: "C'è una teoria secondo cui quando moriamo il nostro cervello rimane attivo per circa 7 minuti e rivive i ricordi più belli della nostra vita. Non so se sia vera, ma mi piace il significato. Mi sono tatuata 7 minuti come promemoria: vivere una vita così piena di momenti belli che, se quei 7 minuti esistessero davvero, non basterebbero per rivederli tutti".

Una riflessione che invita a vivere intensamente il presente, creando esperienze e ricordi destinati a durare nel tempo.

La passione di Sophie Codegoni per i tatuaggi

Nel corso degli anni Sophie Codegoni ha collezionato numerosi tatuaggi, quasi tutti di piccole dimensioni e distribuiti in diverse parti del corpo. Tuttavia, non tutte le scelte del passato continuano a rappresentarla.

Nel 2023 l'influencer ha infatti iniziato un lungo e doloroso percorso di rimozione laser del grande mandala tatuato sulla spalla, spiegando che quel disegno non rispecchiava più la persona che è diventata.

Restano invece ben visibili altri tatuaggi, come le scritte sulle mani e sul polso, la parola "Rebel" all'interno del labbro inferiore e il tatuaggio di coppia con le iniziali realizzato durante la relazione con l'ex compagno Alessandro Basciano.