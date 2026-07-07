Uomini e Donne, ex corteggiatore shock su Martina De Ioannon: "Neanche a pagamento l'avrei corteggiata"

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Gianmarco Meo, è finito al centro delle polemiche dopo una risposta pubblicata sui social che ha indignato numerosi utenti. Un commento rivolto all'ex tronista Martina De Ioannon è diventato rapidamente virale, scatenando un acceso dibattito sul web.

Il pubblico ha conosciuto Gianmarco Meo durante la penultima stagione di Uomini e Donne, dove aveva deciso di corteggiare l'allora tronista Francesca Sorrentino. Dopo un percorso caratterizzato da alti e bassi, la tronista aveva scelto di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme a Gianluca Costantino. Tuttavia, la loro frequentazione si è conclusa dopo pochi giorni lontano dalle telecamere.

Terminata l'esperienza televisiva, Gianmarco è tornato alla sua quotidianità, continuando però a mantenere un rapporto diretto con i suoi follower attraverso i social, dove pubblica regolarmente fotografie e video. Argomenti uomini e donne

Il commento di una follower e la replica che fa discutere

Proprio sotto uno degli ultimi contenuti condivisi da Gianmarco Meo, una follower ha commentato il suo evidente cambiamento fisico, confondendo però il nome della tronista che aveva corteggiato.

"Lui era il corteggiatore di Martina, giusto??? Woooow che cambiamento!", ha scritto l'utente.

A quel punto l'ex volto di Uomini e Donne ha deciso di intervenire con una risposta che ha immediatamente attirato l'attenzione degli utenti: "Neanche a pagamento avrei corteggiato una fogna del genere!"

Parole molto dure, rivolte a Martina De Ioannon, che hanno rapidamente iniziato a circolare sui social e sulle principali pagine dedicate al programma.

Il web si schiera dalla parte di Martina De Ioannon

La replica di Gianmarco Meo è stata giudicata da molti utenti come una vera e propria caduta di stile. In poche ore il commento è stato condiviso da numerosi profili social, dove diversi fan di Uomini e Donne hanno espresso solidarietà a Martina De Ioannon, definendo le parole dell'ex corteggiatore offensive e fuori luogo.