Raffaella Scuotto dice no a Uomini e Donne: "Non sarò una nuova tronista". L'ex di Brando Ephrikian oggi è single

Nessun ritorno a Uomini e Donne per Raffaella Scuotto. L'ex corteggiatrice campana, scelta di Brando Ephrikian nel marzo 2024, ha messo fine alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sul suo possibile approdo sul trono del dating show di Maria De Filippi.

Sui social, sommersa dalle domande dei follower, Raffaella Scuotto ha chiarito definitivamente la sua posizione, spegnendo le speranze di chi la immaginava protagonista della prossima edizione del programma.

Raffaella Scuotto: "Il trono di Uomini e Donne non è nei miei progetti"

L'influencer campana ha spiegato che, almeno per il momento, un ritorno a Uomini e Donne non rientra nei suoi piani. Una risposta che mette fine ai rumor che la indicavano tra le possibili nuove troniste della stagione. Argomenti uomini e donne

Le sue parole sembrano chiudere definitivamente ogni ipotesi di un ritorno negli studi Mediaset, dove aveva conquistato il pubblico durante il percorso da corteggiatrice.

La storia con Brando Ephrikian è finita tra accuse e polemiche

L'esperienza televisiva di Raffaella Scuotto si era conclusa con la scelta di Brando Ephrikian nel marzo 2024. Dopo la fine del programma, la coppia ha provato a costruire una relazione lontano dalle telecamere, attraversando però numerosi momenti difficili.

La storia si è conclusa definitivamente la scorsa estate in un clima particolarmente teso. Dopo la rottura, Raffaella Scuotto ha rivolto pesanti accuse all'ex tronista, parlando pubblicamente di presunta violenza psicologica e di ripetuti tradimenti, dichiarazioni che hanno alimentato il dibattito tra i fan del programma.

Oggi Raffaella Scuotto è single e pensa a sé stessa

Dopo la fine della relazione con Brando Ephrikian, Raffaella Scuotto ha avuto una breve frequentazione con Angelo Moretta (che sarebbe a sua volta in lizza per il trono di Uomini e Donne), durata però poco tempo.

Attualmente l'ex volto di Uomini e Donne si dichiara single e ha raccontato di voler dedicare tutte le sue energie a sé stessa, ai propri progetti personali e professionali, senza pensare a un nuovo amore o a un ritorno nel programma che l'ha resa popolare.