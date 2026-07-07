Uomini e Donne, l'ex di Raffaella Scuotto nuovo tronista? "Deve incontrare la redazione"

Mancano ancora diversi mesi al ritorno di Uomini e Donne, ma sul web iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sui possibili protagonisti della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Tra i nomi più chiacchierati figurano Omer Elomari e Raul Dumitras, due volti già noti al pubblico televisivo che potrebbero sedere sul trono classico a partire da settembre.

Il trono classico di Uomini e Donne cerca il rilancio

L'ultima edizione del trono classico di Uomini e Donne non ha ottenuto i risultati sperati. Le storie nate in studio non sono riuscite a coinvolgere il pubblico come accaduto nelle stagioni precedenti e gli ascolti ne avrebbero risentito.

A differenza del successo ottenuto da Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, le dinamiche sentimentali dell'ultima stagione non hanno acceso l'interesse dei telespettatori. Secondo diverse indiscrezioni, il pubblico avrebbe seguito con maggiore attenzione il trono over, protagonista di una stagione decisamente più apprezzata. Argomenti uomini e donne

Tra le coppie nate durante il programma, soltanto Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi risultano ancora insieme. I due hanno recentemente festeggiato il primo mese di relazione lontano dalle telecamere, mentre tutte le altre conoscenze si sono concluse poco dopo la scelta finale.

Maria De Filippi prepara il cast della nuova stagione

In vista del ritorno di Uomini e Donne a settembre, la redazione starebbe lavorando alla ricerca di nuovi tronisti capaci di riportare entusiasmo attorno al format.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, non sarebbe esclusa nemmeno una revisione della struttura del programma, con una separazione ancora più netta tra trono classico e trono over, così da valorizzare entrambi i percorsi.

Se per il parterre over alcuni protagonisti sembrano destinati a tornare in studio, resta invece il massimo riserbo sui volti che potrebbero occupare il trono nella nuova edizione.

Omer Elomari tra i favoriti per il trono classico

Nelle ultime ore l'esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che un ex concorrente del Grande Fratello avrebbe sostenuto un provino per diventare tronista.

Tra i candidati più accreditati spicca Omer Elomari, protagonista dell'ultima edizione del reality di Canale 5. Il giovane è tornato recentemente single dopo la fine della relazione con Rasha Younes, una situazione che lo renderebbe compatibile con il ruolo di tronista.

L'indiscrezione ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei suoi sostenitori, che sperano di rivederlo presto in televisione in un percorso dedicato alla ricerca dell'amore.

Raul Dumitras resta uno dei nomi più quotati

Accanto a Omer Elomari, anche Raul Dumitras viene indicato come uno dei candidati più forti per il trono classico di Uomini e Donne.

L'ex protagonista del reality è attualmente single e, durante la sua esperienza televisiva, aveva raccontato la delusione vissuta dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon. Un percorso sentimentale che potrebbe ora trovare un nuovo capitolo proprio nel programma di Maria De Filippi.

L’ex di Raffaella Scuotto tra i possibili tronisti

Tra i nomi emersi nelle ultime ore compare anche Angelo Moretta, che nei mesi scorsi ha avuto una frequentazione con Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Brando Ephrikian.

Anche in questo caso la segnalazione arriva da Deianira Marzano, secondo cui il giovane sarebbe stato contattato dalla redazione circa un mese fa per valutare un possibile approdo sul trono.

In un primo momento avrebbe rifiutato la proposta, ma nelle ultime settimane starebbe riflettendo seriamente sull'opportunità di accettare. Sempre secondo l'indiscrezione, nei prossimi giorni dovrebbe incontrare la redazione per discutere del progetto.