Uomini e Donne, Eleonora Rocchini si è sposata con Nunzio Moccia: le nozze dopo sei anni d'amore

Eleonora Rocchini ha pronunciato il fatidico "sì". L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sposato il compagno Nunzio Moccia, coronando una relazione durata sei anni e iniziata tra non poche polemiche.

L'annuncio del matrimonio arriva a distanza di alcuni mesi dalla romantica proposta di nozze, che l'influencer aveva condiviso con entusiasmo sui propri profili social, mostrando tutta la felicità per un momento tanto atteso.

Una storia d'amore nata tra le polemiche

La relazione tra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia è stata fin dall'inizio al centro del gossip per le particolari circostanze in cui è nata.

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L'ex volto di Uomini e Donne era infatti stata la scelta di Oscar Branzani, con cui aveva vissuto una lunga relazione dopo il programma di Maria De Filippi. All'epoca, Nunzio Moccia era fidanzato con Dalila Branzani, sorella di Oscar.

Per questo motivo, Eleonora e Nunzio erano inizialmente cognati. Anche dopo la fine della relazione con Oscar, il rapporto tra l'ex corteggiatrice e Dalila Branzani sembrava essere rimasto solido, almeno fino a quando non emerse la nuova storia d'amore.

L'incidente e la rottura definitiva con Dalila Branzani

Secondo quanto raccontato all'epoca dai diretti interessati sui social, la relazione tra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia sarebbe iniziata lontano dai riflettori e mantenuta inizialmente riservata.

La vicenda esplose pubblicamente dopo un incidente stradale che coinvolse i protagonisti della storia. Da quel momento iniziarono accuse reciproche e una lunga serie di botta e risposta sui social tra Eleonora Rocchini e Dalila Branzani, dando vita a una delle vicende più discusse del mondo legato a Uomini e Donne.

Le tensioni tra le due ex cognate finirono inevitabilmente per interrompere ogni rapporto.

Il matrimonio dopo sei anni insieme

Nonostante le critiche ricevute negli anni, Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia hanno continuato a costruire il loro rapporto lontano dalle polemiche.

La recente proposta di matrimonio aveva già emozionato i loro follower e, oggi, è arrivato il momento più atteso: le nozze.

Con il matrimonio, la coppia chiude definitivamente un capitolo segnato da gossip e controversie, dimostrando come la loro relazione sia riuscita a superare il tempo e le difficoltà, fino ad arrivare all'altare dopo sei anni d'amore.



