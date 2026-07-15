Antonella Fiordelisi ha un nuovo fidanzato? "Non è un semplice flirt estivo": ecco chi è lui

Dopo la fine della relazione con Giulio Fratini, Antonella Fiordelisi avrebbe già intrapreso una nuova frequentazione. Ma procediamo con ordine.

Antonella Fiordelisi e la rottura con Giulio Fratini

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di una possibile rottura tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, senza però alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. La coppia, insieme da oltre un anno e mezzo, avrebbe infatti scelto di mantenere il massimo riserbo sulla fine della relazione.

Secondo le indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia, la separazione sarebbe avvenuta per una decisione riconducibile all'imprenditore toscano, anche se al momento non sono emersi dettagli o spiegazioni.

Il nuovo fidanzato di Antonella Fiordelisi sarebbe Riccardo Ponzio

Le ultime voci di gossip parlano di un nuovo amore nella vita dell'influencer campana. Sempre secondo Parpiglia, il nuovo compagno dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe Riccardo Ponzio, pilota classe 1997.

Il giornalista sottolinea inoltre che non si tratterebbe di una semplice conoscenza estiva, ma di una frequentazione che avrebbe basi più solide. "Chiariamo: non è un flirt estivo", scrive, lasciando intendere che tra i due ci sarebbero intenzioni serie.

Vacanza a Mykonos lontano dai social

Nei giorni scorsi, Antonella Fiordelisi si trovava a Mykonos, ma sui social ha condiviso esclusivamente contenuti insieme all'amica Giulia Cavaglià, evitando qualsiasi riferimento alla presunta nuova relazione.

Secondo quanto riportato nella newsletter di Parpiglia, questa scelta sarebbe condivisa anche da Ponzio, che preferirebbe mantenere un profilo estremamente riservato e lontano dall'esposizione mediatica.

La vacanza, quindi, sarebbe stata organizzata proprio per trascorrere del tempo insieme, pur evitando di alimentare il gossip attraverso foto o contenuti pubblici.

Nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati

Al momento né Antonella Fiordelisi né Riccardo Ponzio hanno confermato o smentito le indiscrezioni. La notizia resta quindi legata alle ricostruzioni diffuse da Gabriele Parpiglia e non trova, almeno per ora, conferme ufficiali.

Resta dunque da capire se i protagonisti decideranno di intervenire nei prossimi giorni oppure continueranno a mantenere il massimo riserbo sulla loro situazione sentimentale.