Striscia la Notizia, cancellazione sempre più probabile: "Il destino è segnato"

Per quasi quarant'anni è stata una presenza fissa nell'access prime time di Canale 5, ma ora il futuro di Striscia la Notizia appare più incerto che mai. Dopo mesi di indiscrezioni, le ultime dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi e un nuovo retroscena firmato da Giuseppe Candela alimentano l'ipotesi di una clamorosa cancellazione dello storico tg satirico ideato da Antonio Ricci.

Pier Silvio Berlusconi non conferma il ritorno di Striscia la Notizia

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset dell'estate 2025, l'azienda aveva dedicato ampio spazio a Striscia la Notizia, smentendo le voci di una possibile chiusura e assicurando che il programma sarebbe tornato indipendentemente dal successo de La Ruota della Fortuna.

Uno scenario molto diverso da quello emerso nell'ultimo incontro con la stampa a Cologno Monzese. Interpellato sul futuro della trasmissione, Pier Silvio Berlusconi ha preferito non sbilanciarsi: "Per quanto riguarda il programma di Antonio Ricci, stiamo facendo tutte le valutazioni del caso e ragionando ad oggi. Ora siamo a questo punto e non ho altre informazioni da darvi".

Giuseppe Candela: "Striscia la Notizia va verso la cancellazione"

A rafforzare questa ipotesi è arrivata nelle ultime ore l'indiscrezione pubblicata da Giuseppe Candela su Dagospia. Secondo il giornalista, le valutazioni interne di Mediaset starebbero convergendo tutte verso la stessa conclusione.

"Le valutazioni del caso sono in corso ma portano tutte nella stessa direzione: la cancellazione del tg satirico dai palinsesti Mediaset dopo trentotto anni. In attesa dell'ufficialità il futuro della storica trasmissione è ormai segnato".

Il successo de La Ruota della Fortuna cambia gli equilibri

Uno dei fattori che avrebbe inciso sulle riflessioni di Mediaset è il successo ottenuto da La Ruota della Fortuna, che dall'estate 2025 ha preso il posto di Striscia la Notizia nell'access prime time registrando ascolti molto elevati.

Nel tentativo di trovare una nuova collocazione al tg satirico, l'azienda aveva sperimentato anche il prime time. Le cinque puntate trasmesse dal 22 gennaio 2026 hanno però raccolto una media di 1.912.000 telespettatori con il 12,8% di share, risultati che non sarebbero bastati a convincere i vertici del Biscione a rilanciare il programma.