Temptation Island, Giovanni Grazioso fa il pieno di fan: carrettino preso d'assalto e incasso record

L'esperienza a Temptation Island sembra aver cambiato profondamente la quotidianità di Giovanni Grazioso. Il fidanzato siciliano, entrato nel villaggio insieme a Sabrina Soussi, è diventato uno dei protagonisti più discussi della quattordicesima edizione del reality di Canale 5, attirando l'attenzione del pubblico e dei social.

Se da una parte non sono mancate le critiche per alcuni suoi atteggiamenti durante il programma, dall'altra sono sempre di più gli spettatori che hanno preso le sue difese, ritenendo eccessive alcune reazioni della compagna. Un'esposizione mediatica che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe avuto effetti molto positivi anche sulla sua attività lavorativa.

Boom di clienti per il carrettino di Giovanni Grazioso: i video diventano virali

Già nelle scorse settimane avevano iniziato a circolare rumors secondo cui Giovanni Grazioso sarebbe riuscito a incrementare sensibilmente gli incassi del suo celebre carrettino di brioches grazie alla popolarità conquistata con Temptation Island.

Argomenti temptation island

Le prime indiscrezioni parlavano addirittura di ricavi fino a 10 mila euro in una sola giornata, cifre che inizialmente erano state accolte con prudenza. Oggi, però, diversi filmati condivisi sui social sembrano confermare almeno il grande afflusso di persone attorno alla sua attività.

Nei video diventati virali, infatti, il carrettino di Giovanni Grazioso appare letteralmente preso d'assalto per le strade di Catania. Decine di persone si mettono in fila non solo per acquistare una brioche, ma anche per scattare una foto con lui, chiedere un selfie e salutarlo dal vivo.

Un fenomeno che testimonia quanto la partecipazione al reality abbia aumentato la sua notorietà, trasformandolo in uno dei personaggi più seguiti di questa stagione.

Le indiscrezioni sugli incassi rilanciate da Deianira Marzano

A parlare del presunto boom economico è stata anche Deianira Marzano, che attraverso le sue Instagram Stories ha condiviso alcune segnalazioni ricevute dai follower.

Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip, Giovanni Grazioso starebbe vivendo un momento di grande popolarità: "Il fidanzato siciliano da quando è uscito sta sbancando… acclamato come pochi mentre si fa selfie a petto nudo sommerso da una folla di fan. Con la sua bancarella è arrivato a fare in una serata più di 6 mila euro, quando prima faceva poca roba. La sua fidanzata si sarà pentita di averlo perso ora che è diventato così famoso? Cosa crea la tv, vanno lì solo per interessi".

Giovanni Grazioso al Grande Fratello? L'indiscrezione fa discutere

Sempre Deianira Marzano ha poi aggiunto un ulteriore commento che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan: "E certo… ora va anche al Gf".

La frase ha alimentato le voci su una possibile partecipazione di Giovanni Grazioso alla prossima edizione del Grande Fratello, anche se, al momento, non esiste alcuna conferma ufficiale da parte della produzione del reality o dello stesso protagonista.

Nessuna conferma ufficiale, ma la popolarità è sotto gli occhi di tutti

Ad oggi restano semplici indiscrezioni sia quelle relative ai presunti incassi record del carrettino sia quelle riguardanti un possibile approdo al Grande Fratello.

Ciò che appare evidente, invece, è l'enorme visibilità ottenuta da Giovanni Grazioso grazie a Temptation Island. Le immagini delle lunghe code davanti al suo carrettino e la grande partecipazione dei fan sembrano confermare come il reality abbia dato una forte spinta alla sua popolarità, trasformandolo in uno dei volti più riconoscibili e commentati di questa edizione.