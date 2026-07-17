Temptation Island, Dimitri e la presunta frecciata del "ragno" a Cristian: l'ex cognata del tentatore fa chiarezza

Nelle ultime ore, un semplice commento pubblicato sui social ha acceso il dibattito tra i fan di Temptation Island 2026. Al centro della polemica c'era Dimitri Hristov, uno dei single del reality, che aveva lasciato l'emoticon del ragno sotto un video pubblicato su Instagram.

Per molti utenti quel simbolo era un chiaro riferimento a Cristian Mascolino, fidanzato di Soraya Sabetta, ormai associato dai fan proprio all'immagine del ragno. Una ricostruzione che, però, secondo Samira Rossiello, ex cognata di Dimitri, non corrisponde alla realtà.

L'ex cognata di Dimitri smentisce: "Il commento non era rivolto a Cristian"

Per mettere fine alle indiscrezioni circolate sui social, Samira Rossiello ha deciso di intervenire pubblicamente, spiegando il vero significato del video e dell'emoticon che hanno alimentato la polemica.

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Secondo il suo racconto, il riferimento non era a Cristian Mascolino, bensì allo stesso Dimitri: "È stato scritto che il video e l'emoji del ragno fossero una frecciatina a Cristian, ma non è così. L'incoerente a cui mi riferisco nel video è Dimitri: nel reel compare una sua foto vestito da Spider-Man proprio perché, durante il programma, prende in giro Cristian per la stessa identica passione. Anche il commento con il ragno e la mia risposta erano semplicemente un botta e risposta ironico tra noi".

Una spiegazione che ribalta completamente l'interpretazione diffusa nelle ultime ore e che ridimensiona una vicenda nata, a suo dire, da un equivoco.

L'appello: "Evitiamo di diffondere informazioni errate"

Nel suo intervento, Samira Rossiello ha sottolineato di aver voluto fare chiarezza non per creare nuove polemiche, ma per evitare che una ricostruzione inesatta potesse danneggiare l'immagine di Dimitri.

"Ci tengo a chiarirlo non per alimentare polemiche, ma perché non voglio che una ricostruzione errata dei fatti generi disinformazione o vada a discapito di Dimitri. Invito quindi chi ha diffuso questa versione a rettificare quanto pubblicato, riportando i fatti per come sono effettivamente accaduti".

"Dimitri ha sbagliato, ma gli insulti non sono giustificati"

Nel corso delle sue dichiarazioni, Samira Rossiello ha anche espresso il proprio giudizio sul comportamento tenuto da Dimitri durante Temptation Island 2026.

Pur ammettendo di non aver condiviso alcune sue scelte, ha ribadito che le critiche sono legittime, mentre gli attacchi personali non dovrebbero mai oltrepassare il limite del rispetto.

"Sì, per me Dimitri ha sbagliato. L'ho detto e continuerò a dirlo perché certe cose non mi sono piaciute e penso che mia sorella e la mia famiglia non meritino di vedere determinate scene".

Allo stesso tempo ha ricordato che il tentatore è una persona che conosce da molti anni e che gli errori commessi non cancellano il percorso umano condiviso.

"Conosco anche la persona al di fuori delle telecamere. Questo non cancella gli errori che ha fatto, ma nemmeno gli anni vissuti insieme e i ricordi che abbiamo. Le critiche ci stanno, gli insulti gratuiti un po' meno. Le conseguenze delle proprie azioni è giusto affrontarle, ma senza dimenticare che dietro uno schermo ci sono persone vere".