Fedez lascia l'ospedale: dimesso dopo gli episodi di sanguinamento, ora torna dalla sua famiglia

Dopo giorni di apprensione, arriva una notizia che rassicura i fan di Fedez. Il rapper milanese è stato dimesso dall'ospedale Humanitas di Rozzano e ha fatto ritorno a casa, dove potrà finalmente riabbracciare il piccolo Edoardo Lupo, il terzo figlio nato appena una settimana fa dalla relazione con Giulia Honegger.

Secondo quanto riferito dall'ANSA, i medici hanno riscontrato un netto miglioramento delle condizioni cliniche dell'artista, ritenendo concluso il periodo di osservazione dopo il ricovero disposto nei giorni scorsi.

Fedez lascia l'ospedale: condizioni in miglioramento

La degenza del cantante si è conclusa nella serata di ieri, quando gli specialisti dell'Humanitas hanno autorizzato il rientro a casa.

Il ricovero si era reso necessario in seguito a un episodio di sanguinamento gastrointestinale, che aveva richiesto approfondimenti clinici e un costante monitoraggio.

Al momento Fedez e il suo entourage hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali, mantenendo il massimo riserbo sulle condizioni di salute del rapper.

La notizia rappresenta comunque un importante segnale positivo per l'artista, che negli ultimi anni ha affrontato un percorso sanitario complesso, segnato da diversi ricoveri e interventi chirurgici.

Il malore e il trasferimento all'Humanitas

Il nuovo episodio risale alla serata di lunedì 20 luglio, quando Fedez è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo un sanguinamento.

Dopo una prima notte trascorsa nel reparto di Chirurgia, i medici hanno deciso il trasferimento all'Humanitas di Rozzano, la struttura nella quale il cantante è seguito da tempo.

Secondo le ricostruzioni emerse, il problema sarebbe stato causato dalla riapertura di una precedente ulcera, una complicanza che potrebbe essere stata favorita dall'assunzione di farmaci antinfiammatori.

Il precedente del 2023 e il lungo percorso di cura

L'episodio richiama inevitabilmente quanto accaduto nel 2023, quando Fedez fu sottoposto a un intervento d'urgenza per due ulcere emorragiche. In quell'occasione lo stesso rapper raccontò pubblicamente che quell'operazione gli aveva salvato la vita.

Da allora il cantante è rimasto sotto costante controllo medico, affrontando con trasparenza molte delle difficoltà legate alla propria salute.

Ora il ritorno a casa con il piccolo Edoardo Lupo

La dimissione arriva in un momento particolarmente significativo della vita privata dell'artista. Solo pochi giorni fa, infatti, Fedez è diventato padre per la terza volta con la nascita del piccolo Edoardo Lupo, avuto insieme alla compagna Giulia Honegger.

Dopo il ricovero e la preoccupazione delle ultime ore, il rapper potrà ora dedicarsi alla famiglia e vivere serenamente i primi giorni accanto al neonato, mentre proseguirà i controlli medici previsti dagli specialisti.