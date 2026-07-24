Rita Rusic rivela i segreti del Grande Fratello Vip: "Bagno da incubo e la mia dieta per purgare i gieffini"

In attesa dell'annuncio ufficiale del nuovo cast del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, emergono curiosi retroscena sulle edizioni passate. A raccontarli è Rita Rusic, ospite del podcast Fuori di Cabello di Victoria Cabello, dove ha ripercorso alcuni dei momenti più difficili della convivenza nella Casa più spiata d'Italia.

L'ex concorrente ha parlato soprattutto delle difficoltà legate all'utilizzo dell'unico bagno disponibile per tutti i partecipanti, descrivendo una situazione che ha definito senza mezzi termini un vero e proprio "incubo".

"Un solo bagno per 26 concorrenti: ero terrorizzata"

Secondo Rita Rusic, uno degli aspetti più complicati della permanenza nel reality era la totale assenza di privacy.

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"Eravamo 26 concorrenti, un unico bagno con due porte senza chiave e una telecamera di sicurezza sempre accesa. Un incubo. Ero terrorizzata".

Per cercare di proteggere almeno in parte la propria riservatezza, la produttrice racconta di aver escogitato una soluzione decisamente originale: "Mi sono portata la mantella da parrucchiere. Me la mettevo addosso e mi inginocchiavo sul water... sembravo una roba ridicola. Ma dopo tre giorni ti stufi e dici: guardassero quello che gli pare!".

Il trucco di Adriana Volpe per coprire i rumori

Tra gli aneddoti più divertenti raccontati da Rita Rusic c'è anche quello che riguarda Adriana Volpe, alla quale attribuisce il merito di aver trovato un espediente per rendere meno imbarazzanti i momenti trascorsi in bagno.

L'idea era semplice quanto efficace: accendere il phon alla massima potenza così da coprire eventuali rumori, nonostante i concorrenti fossero costantemente microfonati per esigenze di produzione.

Un piccolo stratagemma che, a quanto pare, divenne presto una consuetudine all'interno della Casa.

La "cura della minestra" per aiutare i concorrenti

Le difficoltà, però, non si fermavano alla privacy. Rita Rusic ha raccontato che durante i primi giorni molti concorrenti avevano problemi di regolarità intestinale, complice lo stress della nuova esperienza.

Per questo motivo decise di mettersi ai fornelli preparando zuppe e piatti ricchi di verdure: "La prima settimana si parlava solo di quello. Tutti inibiti e bloccati. Io mi sono messa a fare la cuoca: grandi minestre e verdure per tutti, cercavo di purgarli".

L'ex gieffina ricorda anche che Paolo Ciavarro preferiva preparare piatti più sostanziosi, come l'amatriciana, ma alla fine molti concorrenti finivano per chiedere proprio le sue minestre: "Paolo faceva lo chef con le amatriciane, ma alla fine venivano tutti da me a supplicare per un piatto di minestra".