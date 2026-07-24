Temptation Island, Francesca Sorrentino rompe il silenzio: «Un figlio con Manuel? Ecco la verità»

L'amore tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura continua a far parlare i fan. Dopo una storia segnata da numerosi alti e bassi, la coppia sembra aver ritrovato finalmente un equilibrio. Tuttavia, almeno per il momento, non ci sono progetti di allargare la famiglia.

L'argomento è tornato d'attualità dopo una sessione di domande e risposte sui social, durante la quale l'ex tronista ha chiarito senza esitazioni la sua posizione sull'idea di diventare mamma.

Dalla rottura a Temptation Island al ritorno insieme

Il percorso sentimentale di Francesca Sorrentino e Manuel Maura è stato tutt'altro che lineare. I due avevano partecipato a Temptation Island nel 2023 su iniziativa di Francesca, ormai stanca dei continui tira e molla che caratterizzavano la loro relazione.

Al termine del programma le loro strade si erano divise. Successivamente, Francesca aveva anche accettato il trono di Uomini e Donne, esperienza che però si era conclusa senza la scelta di un compagno.

Il ritorno di fiamma al matrimonio di Gabriela e Giuseppe

La svolta è arrivata lo scorso anno, quando i due si sono ritrovati durante il matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, anche loro ex protagonisti di Temptation Island.

Da quell'incontro è nata una nuova occasione per la coppia, che ha deciso di concedersi un'altra possibilità. Da allora il rapporto sembra procedere serenamente, tanto da far sperare molti fan in un futuro importante insieme.

La domanda dei fan: «Un figlio nei vostri progetti?»

Nel corso di una chiacchierata con i follower, a Francesca Sorrentino è stato chiesto se tra i progetti futuri della coppia ci fosse quello di avere un bambino.

L'ex tronista ha risposto con la consueta ironia, ma anche con grande sincerità: «Già ne ho uno, con due non ce la faccio! Scherzi a parte (diciamo), idealmente mi piacerebbe, ma concretamente non mi sento pronta per rinunciare alla mia vita e dedicarmi a un esserino che dipende esclusivamente e totalmente da me. Dura verità! Ma non essendo un gioco, meglio avere tutto chiaro».