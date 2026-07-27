Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero: "Ho pensato che il mio tempo stesse finendo"

Fedez torna a parlare pubblicamente dopo il ricovero d'urgenza dei giorni scorsi e lo fa con un lungo post pubblicato su Instagram, nel quale racconta le emozioni vissute durante la degenza e annuncia una decisione importante: una pausa dagli impegni professionali per dedicarsi completamente al recupero della salute.

Il rapper, rientrato a casa dopo le dimissioni, ha condiviso una foto scattata dal terrazzo della sua abitazione con vista sullo skyline di Milano, accompagnandola da un messaggio intenso e molto personale.

"Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l'unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo".

Il racconto del ricovero: "Ho pensato che il mio tempo stesse finendo"

Nel post, Fedez ripercorre le ore più difficili trascorse in ospedale, descrivendo la paura provata durante le trasfusioni di sangue e il timore di non poter riabbracciare le persone più care.

"Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì".

Il pensiero è andato soprattutto ai figli, che il cantante definisce il centro della sua vita: "La paura di non poter riabbracciare i miei figli mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Non è cosa guardi, ma quello che vedi".

La decisione: "Mi fermo, me lo hanno chiesto anche i medici"

Il passaggio più significativo del messaggio riguarda la scelta di interrompere temporaneamente ogni attività artistica: "Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto: fermati. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò".

Una pausa che Fedez affronta senza scoraggiamento ma con la consapevolezza che la salute debba avere la priorità: "Mi sento ancora una volta fortunato ad essere sotto questo cielo."

Il rapper conclude con una promessa rivolta ai suoi sostenitori: "Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere".

Annullato il concerto al Forum di Assago e tutta la tournée estiva

Poco dopo il messaggio pubblicato sui social è arrivata anche la comunicazione ufficiale di Vivo Concerti, che ha confermato la sospensione di tutta l'attività live prevista tra agosto e settembre.

Tra gli appuntamenti cancellati c'è anche il concerto "Casa 360°", in programma il 25 settembre 2026 all'Unipol Forum di Assago, uno degli eventi più attesi della stagione.

Saltano inoltre tutti i dj set previsti nelle prossime settimane tra Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Abruzzo, Lazio e Sardegna.

Le date cancellate

Sono stati annullati gli spettacoli previsti nelle seguenti città:

4 agosto: Adrano (Catania)

Adrano (Catania) 5 agosto: Marina di Ragusa

Marina di Ragusa 10 agosto: Serradifalco (Caltanissetta)

Serradifalco (Caltanissetta) 13 agosto: Gioia Tauro

Gioia Tauro 14 agosto: Gallipoli

Gallipoli 16 agosto: Avellino Summer Festival

Avellino Summer Festival 26 agosto: Celano (L'Aquila)

Celano (L'Aquila) 2 settembre: Viterbo Music Festival

Viterbo Music Festival 3 settembre: Velletri

Velletri 25 settembre: Casa 360° all'Unipol Forum di Assago

all'Unipol Forum di Assago 29 settembre: Decimomannu (Cagliari)

Rimborsi dei biglietti: come ottenerli

Per il concerto del 25 settembre all'Unipol Forum è già stata attivata la procedura di rimborso.

Chi ha acquistato il biglietto online tramite TicketOne riceverà automaticamente l'accredito sul metodo di pagamento utilizzato, senza dover presentare alcuna richiesta.

Chi invece ha comprato il tagliando presso un punto vendita fisico potrà richiedere il rimborso entro 30 giorni, a partire da lunedì 27 luglio 2026.

La salute prima di tutto

La scelta di fermarsi rappresenta un nuovo capitolo nel difficile percorso sanitario affrontato da Fedez negli ultimi anni. Dopo diversi problemi di salute, il rapper ha deciso di ascoltare il proprio corpo e seguire le indicazioni dei medici, rinviando tutti gli impegni artistici.

Una decisione accolta con grande affetto dai fan, che sui social stanno inviando migliaia di messaggi di sostegno e di auguri per una pronta guarigione.