Grande Fratello Vip, chi entra nella Casa? In corsa anche Giovanni Grazioso e un famoso ex gieffino

Con l'avvicinarsi della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre, continuano a moltiplicarsi indiscrezioni e rumors sui possibili concorrenti. Dopo l'annuncio ufficiale di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2026/2027, il reality sarà nuovamente condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Se gran parte del cast sarebbe già stata definita, gli autori starebbero proseguendo i provini per individuare gli ultimi concorrenti da inserire nella Casa più spiata d'Italia.

Giovanni Grazioso tra i nomi più caldi

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, tra i profili maggiormente attenzionati ci sarebbe Giovanni Grazioso, protagonista dell'attuale edizione di Temptation Island insieme alla fidanzata Sabrina Soussi.

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A rafforzare l'ipotesi della sua partecipazione ci sarebbero alcune segnalazioni raccolte da Pugnaloni, secondo cui Giovanni si sarebbe assentato dal suo carretto. Se è certo che abbia raggiunto Roma per registrare lo speciale dedicato al "mese dopo" di Temptation Island, non è escluso che abbia approfittato della trasferta anche per sostenere un provino per il reality di Canale 5.

Rocco Casalino verso il ritorno nella Casa

Tra i nomi più sorprendenti spicca quello di Rocco Casalino, già concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello e più volte accostato negli ultimi anni a un possibile ritorno nel reality.

Secondo quanto anticipato da Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, questa volta gli autori avrebbero contattato non solo Casalino, ma anche il suo compagno Alejandro Martinez, imprenditore colombiano con cui vive una relazione ormai consolidata.