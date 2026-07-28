Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi è la nuova conduttrice: raccoglie l'eredità di Federica Sciarelli

È ufficiale: Raffaella Griggi sarà la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?. La giornalista, da anni volto della redazione e inviata dello storico programma di Rai3, debutterà alla guida della trasmissione a partire dal 23 settembre, inaugurando una nuova fase per uno dei format di servizio pubblico più seguiti della televisione italiana.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla Rai attraverso una nota ufficiale che conferma il passaggio di testimone dopo la lunga esperienza di Federica Sciarelli, protagonista assoluta del programma per oltre vent'anni.

La scelta della continuità dopo l'addio di Federica Sciarelli

La nomina di Raffaella Griggi rappresenta una scelta nel segno della continuità. La giornalista conosce infatti perfettamente il programma, avendo lavorato per anni all'interno della redazione e come inviata sui casi di cronaca e persone scomparse.

Una decisione che rispecchia anche il desiderio espresso più volte da Federica Sciarelli, favorevole a un passaggio di consegne a una professionista cresciuta all'interno della squadra di Chi l’ha visto?.

Prima della scelta definitiva erano circolati diversi nomi. Tra questi quello di Chiara Cazzaniga, che aveva però declinato la proposta spiegando di sentirsi più a suo agio nel ruolo di inviata: «Io sono un’inviata, sto bene in mezzo alla strada a cercare di capire, a raccontare. La conduzione è un mestiere che non mi appartiene e non ne sarei all’altezza».

I tanti rifiuti prima della decisione finale

La ricerca della nuova guida del programma non è stata semplice. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, diversi volti noti del giornalismo televisivo avrebbero rifiutato la conduzione.

Tra i nomi circolati figurano Francesca Fialdini, Eleonora Daniele, Giorgia Cardinaletti, Stefano Coletta, Domenico Iannacone, Laura Chimenti e la stessa Chiara Cazzaniga.

Alla fine la scelta è ricaduta su Raffaella Griggi, considerata la figura più adatta per garantire continuità editoriale e conoscenza del format.

Paolo Corsini: "Continuità e innovazione"

A spiegare le motivazioni della nomina è stato Paolo Corsini, Direttore Approfondimento Rai.

«La scelta di Raffaella Griggi nasce nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l’ha visto?. La sua esperienza maturata all’interno della redazione e come inviata della trasmissione, unita alla sua riconosciuta professionalità di giornalista Rai, rappresentano la migliore garanzia per accompagnare il programma in una nuova fase, nel solco del grande lavoro svolto da Federica Sciarelli, alla quale va il nostro più sincero ringraziamento per gli straordinari risultati conseguiti e per il servizio reso ai cittadini in tutti questi anni».

Una redazione sempre più protagonista

Nella stessa nota, Paolo Corsini ha delineato anche il futuro del programma: «L'obiettivo è coniugare continuità e innovazione, rafforzando ulteriormente l'identità di un programma che ha saputo trasformare il giornalismo di servizio in un patrimonio del Paese. Sarà valorizzato ancora di più il lavoro corale della redazione e degli inviati, con un coinvolgimento sempre più concreto anche in studio nella conduzione di spazi tematici legati al loro lavoro sul campo. La conduzione sarà il punto di sintesi di una squadra autorevole, riconoscibile e sempre più protagonista del racconto giornalistico sul territorio».