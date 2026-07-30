Temptation Island da record: Filippo Bisciglia si commuove e Pier Silvio Berlusconi celebra Maria De Filippi

Si chiude con ascolti record l'edizione 2026 di Temptation Island. L'ultima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia ha fatto registrare una media del 60% di share nella fascia 15-24 anni e del 42% tra i telespettatori di età compresa tra i 15 e i 64 anni. Numeri che confermano il programma di Canale 5 come tra i più seguiti della prima serata televisiva del 2026, secondo soltanto al Festival di Sanremo. Al termine della puntata, il conduttore ha salutato il pubblico con un messaggio carico di emozione, mentre il giorno successivo sono arrivati anche i complimenti dell'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, a Maria De Filippi e all'intera squadra del programma.

Il saluto di Filippo Bisciglia: "Già mi mancate"

La chiusura del programma è stata accompagnata da un momento particolarmente emozionante. Con gli occhi lucidi, Filippo Bisciglia ha voluto ringraziare il pubblico e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del reality.

"In questi pochi secondi rivivo un'intera edizione nella mia mente. Voglio iniziare da voi che, da casa, dalle piazze, dalle spiagge e dalle arene nei villaggi, ci avete seguito anche quest'anno con l'affetto e l'entusiasmo che ci dimostrate da sempre. Anzi, forse sempre di più. Grazie, grazie, grazie. Davvero".

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Il conduttore ha poi rivolto un pensiero speciale alla squadra che lavora dietro le quinte del programma: "Ringrazio tutte le persone che lavorano dietro le quinte di questo programma. Sono tantissime e lavorano ogni giorno con passione, dedizione e amore. Sono la parte nascosta, ma fondamentale, di questo programma".

Il ringraziamento a Maria De Filippi e a Pier Silvio Berlusconi

Nel suo discorso finale, Bisciglia ha voluto dedicare un ringraziamento personale anche a Maria De Filippi, ideatrice del format, e a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset: "Un ringraziamento speciale va a Mediaset e a Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per aver creduto ancora una volta in questo racconto. Infine, a te, Maria, instancabile lavoratrice: ti voglio bene, tanto. Grazie per aver vissuto ancora una volta questo viaggio insieme a noi. Buonanotte a tutti. Già mi mancate".

Pier Silvio Berlusconi: "Temptation Island è un grande evento televisivo e sociale"

Il giorno successivo alla finale è arrivato anche il messaggio di Pier Silvio Berlusconi, diffuso attraverso una nota ufficiale e letto nel corso del Tg5.

L'amministratore delegato di Mediaset ha voluto esprimere pubblicamente i suoi complimenti a Maria De Filippi e all'intera squadra del programma: "I miei complimenti a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Temptation Island. Un grande evento televisivo e sociale. Risultati come questi dimostrano che, con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua a essere al centro dell'attenzione del Paese".

Mediaset festeggia un'estate da record

Nel suo intervento, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato come il successo di Temptation Island rappresenti solo uno dei risultati ottenuti dall'intera offerta Mediaset: "Il successo di Temptation Island si inserisce in un momento di grandissimi risultati e di straordinaria vitalità di tutta l'offerta Mediaset. Nelle ultime settimane il nostro Gruppo ha registrato un ulteriore incremento negli ascolti, segnando risultati record".