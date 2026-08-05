Grande Fratello Vip, colpo a sorpresa: Guendalina Tavassi vicina al ritorno nella Casa

Il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip continua a prendere forma e, dopo il nome di Giulia Provvedi, spunta un'altra indiscrezione destinata a far discutere. Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, Guendalina Tavassi sarebbe ormai vicinissima a entrare nella Casa più spiata d'Italia.

La notizia, diffusa attraverso le storie Instagram della blogger, è accompagnata da un messaggio anonimo che recita semplicemente: "Guendalina ufficiale al Gf". Al momento non ci sono conferme da parte della produzione, ma il rumor sta già facendo il giro dei social.

Un volto già amatissimo dai reality

Per Guendalina Tavassi si tratterebbe di un ritorno alle origini. L'influencer conquistò il grande pubblico nel Grande Fratello 11, andato in onda nel 2010 e condotto da Alessia Marcuzzi, distinguendosi per il carattere diretto e le continue discussioni che animarono il reality.

Successivamente ha partecipato anche a due edizioni de L'Isola dei Famosi, nel 2012 e nel 2022, quest'ultima insieme al fratello Edoardo Tavassi, confermandosi uno dei personaggi televisivi più seguiti e discussi del piccolo schermo.

Una carta preziosa per Ilary Blasi

Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, Guendalina potrebbe rappresentare uno dei nomi di punta del nuovo cast. La prossima edizione del reality, che sarà condotta da Ilary Blasi, punta infatti a rilanciare il format dopo ascolti non particolarmente brillanti nella passata stagione.

Con oltre un milione di follower sui social e una personalità esplosiva, Tavassi garantirebbe dinamiche, confronti accesi e una forte attenzione mediatica, elementi che da sempre caratterizzano i reality di maggior successo.

L'esclusione dello scorso marzo

Non è la prima volta che il suo nome viene accostato al programma. Già prima dell'edizione partita il 17 marzo 2026, infatti, si era parlato di un suo possibile ingresso nella Casa. In quell'occasione fu la stessa Guendalina a smentire tutto attraverso i social.

"Gli autori sanno del mio potenziale. Se ci sono io ci si diverte, perché il trash piace a tutti. Vedere persone che vanno sempre d'amore e d'accordo annoia, mentre il litigio fa gola. Ma non ci sarò, non ho fatto il provino", aveva dichiarato ai suoi follower.

Parole che oggi assumono un significato diverso. Proprio quella capacità di creare dinamiche e coinvolgere il pubblico potrebbe aver convinto gli autori a puntare su di lei per la nuova edizione.