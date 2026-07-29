Grande Fratello Vip, cast da sogno: da Soraya e Cristian di Temptation a Valeria Marini, tutti i nomi

L'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello VIP cresce di giorno in giorno e, insieme all'aspettativa del pubblico, aumentano anche le indiscrezioni sui possibili concorrenti che potrebbero varcare la porta rossa della Casa più spiata d'Italia.

Dopo i buoni risultati ottenuti nella scorsa primavera, Ilary Blasi e la produzione sembrano intenzionati a puntare su un cast ricco di volti noti, provenienti dai mondi della televisione, del gossip e dei reality. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma le voci che circolano sono sempre più numerose.

Un cast che unisce reality, fiction e spettacolo

Tra i nomi più chiacchierati delle ultime settimane spicca quello dell'attore italo-americano Antonio Sabato Jr., insieme a due autentiche icone del piccolo schermo come Valeria Marini e Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina.

Secondo le indiscrezioni, sarebbero stati valutati anche l'ex cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato e gli attori di Terra Amara, Enes Atak e Sahin Vural, pronti eventualmente a conquistare anche il pubblico dei reality.

Tra le novità potrebbe esserci anche Priscilla, nome d'arte di Mariano Gallo, protagonista di Drag Race Italia, che rappresenterebbe una delle presenze più originali del cast.

Da Uomini e Donne al Grande Fratello VIP

Il mondo di Uomini e Donne continua a essere una delle principali "miniere" di concorrenti per il reality.

L'esperta di gossip Deianira Marzano ha parlato di possibili contatti con Alessandra Pierelli, Alessio Sakara, Rosario Guglielmi e Lucia Pavan.

Anche Amedeo Venza ha rilanciato altri nomi molto conosciuti dagli appassionati del dating show di Maria De Filippi: Giordano Mazzocchi, Luca Dorigo e Andrea Damante.

A queste indiscrezioni si aggiungono quelle riportate dal magazine Chi, secondo cui la produzione avrebbe sondato anche Rocco Casalino e il compagno Alejandro Martinez. Al momento, però, si tratta esclusivamente di rumors.

Anche Temptation Island protagonista del casting

Non potevano mancare i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, che quest'anno ha registrato ascolti da record.

Secondo quanto riferito dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, tra i possibili concorrenti figurerebbero anche Gabriele Govoni e Giovanni Grazioso, due dei volti più discussi del programma.

Nelle ultime ore sono tornati a circolare con forza anche i nomi di Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, tra i protagonisti assoluti dell'edizione 2026 del reality condotto da Filippo Bisciglia. La loro eventuale partecipazione rappresenterebbe uno dei colpi più interessanti del nuovo cast.